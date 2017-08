De hamburgercultuur van het quasi-Engels is géén intellectuele verrijking

Rare vogels met een vreemde hobby? Eerder het topje van een ijsberg. Wereldwijd vormen ze nog niet één procent van de studenten die zich op universitair niveau in het Nederlands verdiepen. Dat zijn er naar schatting zo’n vijftienduizend.

Daar steken de driehonderd eerstejaarsstudenten die in 2015 in eigen land kozen voor het hoofdvak Nederlands schamel bij af. Met de studie van vreemde talen is het al niet beter. Voor het hele cluster ‘taal en cultuur’ komen de Nederlandse universiteiten nog niet tot zo’n 30.000 studenten – en daar zitten dan ook de historici, muziekwetenschappers, filosofen, journalisten, archeologen en theologen bij. Nog afgezien van de clusterstudies waarin studenten net genoeg taalonderwijs krijgen om even aan het Duits, Frans of Spaans geroken te hebben.

Echte talenstudenten in Nederland zijn er waarschijnlijk niet méér dan studenten Nederlands wereldwijd. Al geruime tijd wordt in het ‘chauvinistische’ Frankrijk meer Nederlands gestudeerd dan Frans in ons eigen land. Voor Duitsland geldt hetzelfde. ‘Dan spreken ze maar Engels,’ zo klinkt het in Nederland steevast. Je vraagt je af wat er over is van de vaderlandse handelsgeest die zich realiseerde dat de klant koning is, want Duitsland is nog altijd onze belangrijkste handelspartner.

Nauwelijks studentenanimo

Wat is er gebeurd met Nederland, waar een generatie geleden bijna iedereen met middelbare school nog wel een páár woordjes Duits en Frans sprak? Inmiddels stoot je daarmee zelfs bij universiteitstudenten op wazige, zo niet minachtende blikken. Wat is er gebeurd met Nederland dat aan zijn instellingen voor hoger onderwijs zijn eigen taal in de uitverkoop doet – terwijl diezelfde taal wereldwijd een bloeiende belangstelling geniet? Ook in dit land loopt het storm bij de opleiding ‘Nederlands als Tweede Taal’, zo wist deze krant vorig jaar te melden. Maar aan de universiteiten is er voor diezelfde taal geen plaats en nauwelijks nog studentenanimo.

‘Hoe meer talen je beheerst, hoe gemakkelijker je een job kan vinden in Polen,’ zo motiveert de Poolse Marta in Gent haar keuze voor het Nederlands. In Italië spreken maar weinig mensen die taal, zegt Virginia La Placa uit Padua in De Gentenaar/Het Nieuwsblad, maar juist daarom denkt ze dat haar kennis daarvan een extra pluspunt is. De Indonesische Tomi Trianggara denkt in Jakarta zelf les te gaan geven in het Nederlands.

Ze houden Nederlandse studenten een ongemakkelijke spiegel voor. Minachting voor de taal is minachting voor een open blik op de wereld en haar ongelooflijke diversiteit. En wanneer het de eigen taal betreft, is ze minachting voor de cultuur en erfenis die iemand gemaakt heeft tot wat hij is. Er is aan de Nederlandse universiteiten een vreemde hoogmoed ontstaan, die zichzelf ongelooflijk kosmopolitisch acht, maar feitelijk getuigt van een pijnlijk provincialisme.