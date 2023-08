De guilty pleasures van Trouw-lezers: van de frikandel speciaal en ‘B&B vol liefde’ tot oude psalmen

Een foute snack, bruiden met een pondje meer... De guilty pleasures van de Trouw-lezers lopen uiteen. Al roept het begrip alleen al bij andere lezers dan weer ergernis op.

Erger kan bijna niet

Al jaren eet ik biologisch en ik verafschuw de bio-industrie. Ik eet wel vlees, maar koop dat bij natuurvoedingswinkels of de Groene Slager. Mijn guilty pleasure? Een frikandel speciaal! Erger kan bijna niet. Soms vind ik het gênant om dat eerlijk te zeggen. Maar vaker heb ik er juist lol in, met name als ik het gezelschap als benauwd en/of wel héél erg braaf ervaar. Dan voelt het heerlijk relativerend voor mij om een beetje te shockeren.

Hanneke van der Valk Huis ter Heide

Doe waar je van geniet

Ik verslind B&B vol liefde en voel me daar niet schuldig over. ‘Niks mis mee’, zou B&B-deelnemer Olof zeggen. Maar het schijnt fout vermaak te zijn. Er blijkt een norm te zijn die bepaalt dat ik zeg: ​​‘Als ik heel moe en helemaal alleen thuis ben, de gordijnen dicht zijn, zet ik stiekem André Hazes of oude dvd’s van Medisch Centrum West op met een doos Magnums op schoot. Maar echt plezier beleef ik natuurlijk aan de werken van Proust, de Mariavespers van Monteverdi of kijken naar Zomergasten met een bakje granola.’ Een signaal afgeven dat ik weet hoe het hoort aan mensen die ook weten hoe het hoort. Ik hou van allebei. Weg met het elitaire ‘guilty pleasure’. Doe waar je van geniet.

Heleen den Beer Poortugael Soest

Niet kijken naar pulp

Het is dat B&B vol liefde zo’n tragische vertoning is, anders zou je er nog om kunnen lachen. De zoveelste apekool om wat kijkcijfers te scoren! Het beste wat men gezamenlijk met dit soort pulp kan doen is: gewoon niet kijken. Misschien gaan de zenders dan wat normalers verzinnen.

Willem Vizee Tiel

Voluptueuze bruiden

Mijn guilty pleasure is kijken naar Curvy Brides Boutique op TLC. Zelf 25 jaar werkzaam als voluptueuze trouwambtenaar en blij met mijn verhullende toga, fascineert het me hoe beide dames omgaan met hun klanten. Bruiden-to-be die meestal gepokt en gemazeld zijn in een beschaamd leven als ongewenst corpulent persoon, gaan niet alleen met een passende jurk de deur uit, maar ook met een beter en meer verheven zelfbeeld. Jo en Al, die zelf weten hoe het is om dik door het leven te gaan, hebben wél een antwoord, en laten hun klanten stralen. Ik weet nog hoe het was om weg te lopen uit een bruidszaak zonder gezien te willen worden, er was één foeilelijke jurk in mijn maat. Heerlijk ‘Kop-op! Wees trots op jezelf’-meisjesgedoe!

Marian van der Veen-Niemeijer ­Rijsenhout

Moet ik me schuldig voelen?

Het begrip ‘guilty pleasure’ wekt stevige irritatie op. Waarom zou je je in hemelsnaam schuldig moeten voelen over een onschuldig iets wat jij toevallig leuk vindt? Wat is er zo fout aan en wie bepaalt dat?

Ellen Arts Breda

Oude psalmen

Het Liedboek voor de kerken bevat een schat aan liederen van een hoge kwaliteit. Toch kan ik zeer ontroerd raken wanneer ik een psalm hoor in de oude vertaling, op hele noten gezongen, met bovenstem. Misschien ouderwets, maar het blijft prachtig.

Johannes Bolt Velserbroek