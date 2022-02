De grote vraag voor de komende dagen: is het Westen standvastig genoeg?

Zo ziet de agenda voor de komende week er dus uit, qua oorlog: maandag reist bondskanselier Olaf Scholz nog naar Kiev, dinsdag bezoekt hij Moskou en nadat dat niets zal hebben opgeleverd, begint Poetin woensdag de gehele of gedeeltelijke invasie van Oekraïne. De afgelopen dagen hebben al 39 landen hun burgers opgeroepen Oekraïne zo snel mogelijk te verlaten en is de bezetting van ambassades teruggebracht tot het minimum, allemaal nadat president Joe Biden collega-staatshoofden had gewaarschuwd dat een aanval aanstaande was.

Hoe weet ik dat? Onder meer van de serieuze nieuwssite Politico, die het volgende meldde: ‘Rusland zal al op 16 februari een fysieke aanval op Oekraïne beginnen, zo hebben meerdere Amerikaanse officials bevestigd. Washington heeft zijn bondgenoten laten weten dat dit voorafgegaan kan worden door een spervuur van raket- en cyberaanvallen.’

Merkwaardige tweespalt tussen Washington en Kiev

Het is een patroon dat al weken te zien was. Van Amerikaanse kant – media, officials, inlichtingendiensten, zelfs de president – kwamen steeds gedetailleerde en verbazend concrete waarschuwingen. En die werden met steeds grotere ergernis ontvangen in Oekraïne zelf, waar de regering duidelijk geen behoefte had aan ‘paniekzaaierij’ en de bevolking stoïcijns doorging te leven als altijd, wetend dat het in het oosten van het land al jarenlang oorlog ís.

Ik heb mij de afgelopen weken regelmatig het hoofd gebroken over deze merkwaardige tweespalt tussen Washington en Kiev. Wat beweegt de Amerikanen om hun inlichtingen zo de wereld in te sturen? Met een voorziene datum van de invasie en al? Of zijn het geen werkelijke inlichtingen, maar valse, bedoeld om Moskou in verwarring brengen? Ik kan geen zinnige verklaring vinden, en daar komt bij dat ik de nodige twijfels heb over de militaire bedoelingen van Poetin.

Mogelijk blijkt deze week dat ik volkomen ongelijk heb, maar mij lijkt dat de Russische president zal beseffen dat het innemen en bezet houden van een land als Oekraïne een slepende guerrilla-oorlog en economische rampspoed teweeg zal brengen. Ook zal het in Finland en Zweden het verlangen aanwakkeren om zich aan te sluiten bij de Navo, een Navo die zich bovendien overal in Oost-Europa versterkt. Weinig winst voor Poetin.

Onzinnige oorlog

Eerder zie ik hem, naar analogie van Georgië en de Krim, de Donbass als breekijzer gebruiken en de ‘republieken’ Loegansk en Donetsk met militair geweld ‘te hulp schieten’. Vervolgens zal dan de grote vraag zijn of het Westen standvastig genoeg is om dit te beantwoorden met eenzelfde respons zoals die zou volgen op een complete invasie.

Of de Russische bevolking bereid is soldaten te leveren om te sneuvelen in een onzinnige oorlog, is helaas geen vraag; als de leider roept, rest het volk niets dan te volgen. Het Russische ‘Congres van intellectuelen’ – prachtige benaming –publiceerde begin februari een open brief, tegen de krijgslustige koers van het Kremlin. Citaat: “Decennialang heeft het Russische volk, dat miljoenen levens verloor in voorbije oorlogen, geleefd met de uitdrukking ‘zolang er maar geen oorlog is’. Bent u dit vergeten?” Je houdt je hart vast voor het antwoord.