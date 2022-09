De groeiende flanken houden het onzekere midden in de tang

‘Het gaat mij niet om het spel, maar om de knikkers”, riep PvdA-fractieleider Thijs Wöltgens begin jaren negentig in de Tweede Kamer. Het was een uitspraak met een lange nagalm, omdat zij veel verklaart over de dynamiek op het politieke toneel in Den Haag en, niet minder, in de coulissen.

Joop van den Berg, de éminence grise onder de Haagse waarnemers, presenteerde deze week een boek over de verstoringen in deze dynamiek, die de wat bange vraag oproepen of ons bestel stand houdt of, net als de Weimar-republiek (1918-1933), zal bezwijken. Van den Berg roept het beeld op van een tang, waarmee de groeiende flanken het redderende en onzekere midden wegknijpen.

Zijn politieke geestverwant Ed van Thijn gebruikte dit beeld eerder voor de Vierde Republiek in Frankrijk (1946-1958), waarin zwakke regeringen een prooi werden van communisten op links en poujadisten op rechts, de populisten van toen. Het vervolg was een presidentieel stelsel onder een sterke man, generaal De Gaulle.

Het evenwicht is zoek

Zo bar en boos is de toestand hier (nog) niet. Van den Berg analyseert koel dat onze overlegdemocratie, waarin het parlement sterk geneigd is mee te regeren, kennelijk te ver is doorgeschoten. Zij heeft mede zelf een expressief populisme opgeroepen, dat het ongenoegen onder de burgers stem geeft. Zijn conclusie: het evenwicht (tussen spel en knikkers) is in de afgelopen twee decennia zoekgeraakt.

Van den Berg wijt dat aan de vluchtigheid in het gemoed van de kiezers, die tot een versplintering van het krachtenveld heeft geleid, die op haar beurt een verharding van de verhoudingen laat zien. Hij ontleende daaraan de titel van zijn boek: Humeurig volk, verkrampte politiek en hoe het anders kan.

Niet toevallig hebben de verstoringen die Van den Berg signaleert zich voorgedaan in een periode waarin de individualisering de overhand kreeg op de hechte sociale gemeenschappen die het verzuilde Nederland kenmerkten. Dat heeft de liberalen in een dominante positie gebracht, maar ook de ‘waaierdemocratie’ opgeleverd, waarvoor Van Thijn zo beducht was.

Afwisselend een rechts en links blok

De PvdA zocht het antwoord destijds in een poging een ‘penduledemocratie’ te forceren, waarin een rechts en een links blok elkaar zouden afwisselen. Daarvoor was het nodig de kiezers in het (christelijke) midden tot een keuze te dwingen. Niet gelukt, zoals we weten. Daarbij is het verlangen naar een Angelsaksisch tweepartijenstelsel door de vernietigende polarisatie in de VS en Groot-Brittannië sterk bekoeld.

Hetzelfde geldt voor het referendum, dat ook de kiem van polarisatie in zich draagt. Des te verrassender is het dat Van Berg hiermee toch weer op de proppen komt. Het correctieve referendum, dat de burgers in principe het laatste woord geeft over wetsvoorstellen, is zojuist voor de tweede keer verworpen, maar dat is volgens Van den Berg geen reden de moed op te geven – de strijd voor het algemeen kiesrecht heeft ook drie decennia geduurd.

Na de grondige diagnose van wat er mis is, kunnen de remedies van de ervaren waarnemer wat tegenvallen, maar zij getuigen van realiteitszin. De eeuwenoude cultuur van overleg die ons bestel kenmerkt, verander je niet zomaar. ‘De macht van de traditie kan maar beter niet worden onderschat’.

Overbodige Eerste Kamer

Meer perspectief om de burger in een sterkere positie te brengen, hard nodig na de Toeslagenaffaire en de Groningse gaskwestie, biedt de rechterlijke toetsing van wetten aan de Grondwet. Van den Berg meent dat als de burgers over de gang naar de rechter en het referendum beschikken om de wetgevers te corrigeren, de Eerste Kamer als overbodig kan verdwijnen.

Het is volgens hem dan wel zaak het aantal leden van de Tweede Kamer uit te breiden tot 250, zodat het parlement meer ruimte krijgt voor zorgvuldige wetgeving, controle van de regering en onderzoek naar de uitvoering van beleid. Van den Berg bepleit in dat geval een hogere kiesdrempel (drie procent), of een verkiezing in twee ronden om tot een Kamer van ongeveer zes fracties te komen.

Al deze veranderingen vergen wijziging van de Grondwet en kosten dus tijd. Meer is te verwachten van de suggesties de Tweede Kamer als instituut te versterken. Van den Berg signaleert dat het gekozen parlement zich de afgelopen jaren te veel de kaas van het brood heeft laten eten, onvoldoende zelfbewustzijn toont en er soms staatsrechtelijk een potje van maakt.

Staatsrechtelijke ontsporing

Hij vond het beschamend dat de Kamer in het beruchte 1-aprildebat in de formatie van 2021 een motie van afkeuring aannam tegen het mede-Kamerlid Rutte. Dat oordeel komt immers alleen de kiezers toe. Maar was die staatsrechtelijke ontsporing niet een gevolg van de ongehoorde machtsconcentratie bij Rutte, die in de coulissen van het politieke toneel, met verkenners uit de eigen menagerie, poogde van Rutte III naar Rutte IV te rommelen? Wat ontbrak was de waakzame regie van de Kamer.