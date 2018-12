De grens van clubgevoel is duidelijk: een voetballer trapt alleen tegen de bal

De KNVB overweegt om SC Hoge Vucht uit Breda te verbieden nog verder deel te nemen aan de competitie. Ondanks waarschuwingen en eerdere maatregelen blijven spelers van SC Hoge Vucht zich ernstig misdragen. Het gaat daarbij om vernielingen, vechtpartijen nadat bijvoorbeeld een rode kaart is uitgedeeld, tot het intrappen van een ruit tijdens een uitwedstrijd. De KNVB had de club al eens teruggezet naar de laagste klasse, als sanctie op herhaaldelijk ontoelaatbaar gedrag.

Lees verder na de advertentie

SC Hoge Vucht is zeker niet de enige amateurclub met een probleem van gewelddadig gedrag. Maar liefst veertig amateurclubs staan bij de KNVB bekend als 'risicovereniging'. Sinds het overlijden van scheidsrechter Richard Nieuwenhuizen na een gewelddadige aanval van een speler, zes jaar geleden, is de KNVB meer alert geworden op misstanden in de amateurcompetitie. Naast een aantal programma's, opgezet om de sportiviteit te bewaken, houdt de KNVB met een gerichte aanpak deze clubs in de gaten. Soms zijn daarbij strenge maatregelen nodig, waaronder straffen zoals schorsing, terugzetten of uitsluiting.

Het behoud van de sportiviteit kan nooit door de KNVB alleen worden gegarandeerd

In het geval van SC Hoge Vucht wordt de club in zijn geheel getroffen, vijf elftallen in totaal. Daarmee is het probleem helaas niet opgelost. Niet de club trapt een spits het ziekenhuis in, of slaat een scheidsrechter tegen de vlakte, het is altijd een individuele speler die dat doet, eventueel daartoe aangezet door medespelers of fans in het publiek.

Bij de amateurclubs gaat het niet om financiële belangen. Het zijn vaak lichtgeraaktheid en persoonlijke gevoelens van miskenning die tot wangedrag leiden.

Het behoud van de sportiviteit op de amateurvelden kan dan ook nooit door de KNVB alleen worden gegarandeerd. Iedere club dient alert te zijn op mogelijke ontsporingen op het eigen veld, van spelers dan wel van het publiek. Dat vraagt van de vrijwilligersorganisatie die iedere amateurvoetbalclub is, de discipline om eigen spelers die zich misdragen, heel duidelijk te maken wat de voorwaarden zijn om mee te blijven doen. Er is een grens aan loyaliteit en aan clubgevoel. Die grens is duidelijk: een speler trapt alleen tegen de bal. Daarnaast vergt het ook discipline om van elke nieuwe speler die zich aanmeldt bij een club, het persoonlijke dossier te bekijken. Die discipline is nodig om te voorkomen dat een keiharde maatregel als van de KNVB om een club te schorsen, niet meer is dan het verplaatsen van het probleem.

Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees hier meer commentaren.

Lees ook: