De Gouden Koets mag in het museum blijven

De ‘protserige’ Gouden Koets heeft nu na 100 jaar toch echt wel een rustige oude dag in een museum verdiend, zo schreef een lezeres ruim twintig jaar geleden. Dat lijkt nu eindelijk te gebeuren. Na de ruim vijf jaar durende renovatie van de koets, verhuist volgend jaar dit nationale symbool naar het Amsterdamse museum. Tijdelijk dan, want het gaat nadrukkelijk om een tentoonstelling van een paar maanden die het museum aan de Gouden Koets gaat wijden. Wat er daarna met de koets gebeurt, daarover laat niemand zich nog uit.

Te protserig, volgens de legende

Voorlopig keert de koets terug naar de oorspronkelijke makers ervan, de Amsterdammers, die in 1898 de Gouden Koets schonken aan de net geïnstalleerde koningin Wilhelmina. Alhoewel het verhaal gaat, dat de jonge koningin de koets te protserig vond, werd ze toch overgehaald het voertuig te gebruiken om de Amsterdammers niet voor het hoofd te stoten.

Het rijtuig heeft uiteindelijk ruim een eeuw dienst gedaan als vervoermiddel van de koningin tijdens de jaarlijkse rijtoer op Prinsjesdag voor de opening van de Staten Generaal. In 2015 was deze tocht voor het laatst. De Gouden Koets ging in renovatie, voor 1,2 miljoen euro. Dit bedrag betaalde het Koninklijk Huis uit zijn eigen begroting. Vanaf dat moment is de Glazen koets gebruikt en werd er druk gespeculeerd wat er met de Gouden Koets na de renovatie zou gebeuren. Het besluit deze week het gerenoveerde rijtuig in een museum tentoon te stellen, valt te prijzen.

Koning van alle Nederlanders

Dit besluit past in de lijn die de koning bij zijn aantreden in 2013 inzette. In zijn inhuldigingsrede presenteerde Willem-Alexander zich nadrukkelijk als een staatshoofd van alle Nederlanders in het Koninkrijk, inclusief de Caribische delen.

Maar voor veel Antillianen en Surinaamse Nederlanders is de afbeelding ‘Hulde der koloniën’ op de Gouden Koets een punt van grote ergernis; zij zien de schildering als een onterechte verheerlijking van het slavernijverleden. In deze tijd waarin de discussie over racisme, Zwarte Piet en black-lives-matter in volle hevigheid woedt, zou het van weinig inlevingsvermogen getuigen om de Gouden Koets weer in volle glorie in gebruik te nemen.

Tegelijkertijd heeft Willem-Alexander er wijselijk ook niet voor gekozen de gewraakte afbeelding van de Gouden Koets te laten verwijderen. Juist omdat de slavenhandel en de koloniën ook een onlosmakelijk onderdeel uitmaken van onze nationale geschiedenis.

Jammer is het wel dat de tentoonstelling van de Gouden Koets nadrukkelijk als ‘tijdelijk’ wordt bestempeld. Het zou van lef hebben getuigd om direct helder te maken dat het rijtuig het Amsterdamse museum nooit meer zal verlaten.

Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.