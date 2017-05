De golfwedstrijd tussen Jezus en Maria

Zijn antwoord: "Ik zou zeggen: kinderen en botkanker, hoe durf je?" En meer in die trant. Fry gaat ervan uit dat God, als Hij bestaat, zich met de mensheid bemoeit. Fens vindt het een erg grappig en overleefd idee dat God zich zou manifesteren door ingrepen in het aardse leven. Hij vindt dat te menselijk en te karikaturaal. "Wat God precies is, weet ik niet, maar in ieder geval niet een almachtige regelneef." En hij besluit met: "Als ik me God probeer voor te stellen, wat dus niet kan (een mysterie past niet op een A4'tje) maar goed, als ik het probeer, dan kan ik me niet voorstellen dat God zich iets gelegen laat liggen aan een acteur in Ierland."

De Heilige Maagd is in uitstekende vorm, maar de bal van Jezus verdwijnt in de struiken

Dat valt me tegen van God, want zijn we niet allen in Zijn hand? Fens doet nogal terloops over een uitermate boeiende vraag: hoe openbaart God zich aan ons? Kennelijk niet door Stephen Fry, na diens gefoeter, onder een bus te laten lopen. Maar hoe dan wel? Fens kan het zich niet voorstellen, maar hij vergist zich. In de dagboeken van schrijver Christopher Isherwood las ik dit: Jezus en Maria gaan golfen.

De Heilige Maagd is in uitstekende vorm en slaat haar bal met één klap tot dicht bij de hole op zo'n honderdvijftig meter afstand. Jezus heeft pech, raakt zijn bal niet goed en die verdwijnt in de struiken. Een eekhoorn pakt Jezus' bal in zijn bek en rent ermee weg. Nu komt er een vos aanstuiven en die grijpt het eekhoorntje. Op dat moment zoeft er een adelaar omlaag die de vos grijpt met de eekhoorn in zijn bek, waarna hij omhoog het zwerk in wiekt. Vervolgens komt er een bliksemflits uit de hemel die de adelaar treft, die van schrik de vos laat vallen, waarop de vos de eekhoorn laat vallen, waarna de eekhoorn, ook geschrokken, de golfbal laat vallen, precies in de hole. Maria smijt nu haar golfclub neer en bijt haar Zoon toe: ga je nou met mij golfen, of ga je je Vader er steeds bij halen?

Eeuwige stilte Dat is, zou ik zeggen, een duidelijke voorstelling van een God die zich manifesteert. Maar in Fatima (waar Maria laatst nog verscheen), wil niemand Zijn manifestatie meer zo duidelijk geïllustreerd hebben, het is te naïef. Tot ergens in de 17de eeuw vond niemand dit naïef, maar toen verschoof er iets. Tot dan troffen we God overal aan in de natuur. Denk aan Jan Swammerdam uit 1677: "Ik presenteer u ed. alhier den almaghtigen vinger Gods in de anatomie van een luijs." Maar enkele jaren daarvoor, ergens rond 1660, keek Pascal omhoog naar de met sterren bezaaide nachthemel en besefte ineens dat hij daar geen spoor van God kon bespeuren. Hij schreef hierover: "De eeuwige stilte van deze eindeloze ruimte vervult mij met angst." Daar werd een tergende vraag geboren. Waar was God gebleven? Nietzsche schreef zijn antwoord in 1882: "Waar God heen is?" riep hij uit. "Dat zal ik jullie vertellen! Wij hebben hem gedood, - jullie en ik! Wij allen zijn zijn moordenaars! Maar hoe hebben wij dit gedaan? Hoe hebben wij de zee kunnen leegdrinken? Wie gaf ons de spons om de hele horizon uit te vegen? Wat hebben wij gedaan, toen wij deze aarde van haar zon loskoppelden? In welke richting beweegt zij zich nu? In welke richting bewegen wij ons? Voelen we de adem van lege ruimte in het gezicht?" Ja, die adem voelen wij. Of nee, toch niet, als je er een onvoorstelbare God voor houdt, dat schermt af. Ik denk dat al die idiote pogingen om op andere planeten leven te ontdekken in dit kader beschouwd moeten worden. Pogingen om weg te komen van het angstige gevoel dat we hier, zonder God, echt alleen zijn. Helaas is het Heelal nogal groot, maar als God Zijn Oor te luister zou leggen, dan zou Hij de mens tot in de verste uithoeken horen roepen: "Is daar iemand? Hallo!... Hallo!" Lees ook: Stijn Fens: Het godsbeeld van Fry is niet zozeer beledigend, maar vooral te menselijk

