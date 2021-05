De gezondheid van anderen kan corona-vrijheidsstrijders gestolen worden

Wat bezielt toch de vrijheidsstrijder die zich door de coronamaatregelen in een dictatuur waant? Hef de belemmeringen op, en de vrijheid keert terug, is het idee, maar wat is dat voor vrijheid?

Ik moest denken aan onze zelfbenoemde verzetshelden bij het lezen van een longread in The Guardian over de vrije wil. Naar het schijnt groeit het aantal filosofen dat sceptisch is over het idee van een vrije wil. Met de inzichten uit de neurowetenschappen van de laatste paar decennia wordt het steeds lastiger te blijven geloven dat mensen in principiële vrijheid keuzes kunnen maken. Deterministen worden ze genoemd, de filosofen die stellen dat elke keuze wordt medebepaald door een rijke mix van genetische aanleg, de omgeving waarin je bent opgegroeid, de vriendschappen en liefdes die je hebt gekend, de boeken die je las en de films die je zag, de fouten die je beging, de successen die je boekte.

Klinkt niet vreemd. Al die dingen tezamen, opgeslagen in je brein, vormen je karakter en geven zo betekenis aan de keuzes die je maakt. Een keuze die volledig willekeurig is, als bij het opgooien van een muntje, is nietszeggend. We willen juist dat onze keuzes een betekenis hebben, dat ze bij onze persoonlijkheid passen.

Onzichtbare poppenspeler

Toch vinden veel mensen het een uiterst onaangenaam idee dat ‘jij’, wie je ook bent, bestuurd wordt door een onzichtbare poppenspeler — je brein, om precies te zijn, de goed verstopte dictator in je hoofd. Vrijewil-sceptici als de Amerikaanse filosoof Galen Strawson ontvangen zelfs hatemail van mensen die in een existentiële crisis zijn beland door het besef dat de vrije wil niet bestaat. Want daarmee zou ook het concept van de verantwoordelijkheid komen te vervallen. Als je nergens verantwoordelijk voor kunt worden gehouden, wat maakt het dan nog uit welke keuzes je in het leven maakt?

Een misvatting. Wat veel deterministen lijken te vergeten, is dat wij mensen kunnen nadenken over onze reeds gemaakte keuzes, en ons brein kunnen trainen om in de toekomst andersoortige keuzes te maken. We staan niet passief aan de zijlijn van ons leven­­, we zijn wel degelijk vrij er invloed op uit te oefenen. En die persoonlijke vrijheid heeft invloed op de vrijheid binnen een maatschappij.

Hoe meer burgers de verantwoordelijkheid voor hun gedrag ten aanzien van medeburgers nemen - oftewel: zelfcontrole uitoefenen - hoe meer vrijheid de staat hen kan bieden. En daar gaat het mis bij de corona-vrijheidsstrijders. De vrijheid die zij voor zich zien is er een zónder verantwoordelijkheden. De gezondheid van anderen kan hen gestolen worden, ze weigeren de zelfcontrole uit te oefenen die van iedereen gevraagd wordt om de pandemie eronder te krijgen. En daarmee slopen ze juist het systeem waarin mensen vrij-want-zelf-verantwoordelijk kunnen opereren.