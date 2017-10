De 'gewone Nederlander' bestaat vooral voor politici

Gestraft Lees verder na de advertentie Volgens het regeerakkoord gaan de normale Nederlanders erop vooruit. Ik ga erop achteruit. Als Wajonger met werkvermogen ben je kennelijk geen normale Nederlander. Dus hallo, aangenaam kennis te maken. Ik ben een abnormale Nederlander. Ik had al het gevoel dat ik niet echt meetelde, maar nu ben ik ook nog eens officieel een abnormale Nederlander. Een Nederlander die gestraft wordt voor zijn beperkingen. En wat kan je eraan doen? Niets. Want die beperkingen verdwijnen niet opeens waardoor je een normale baan aankunt. Je kunt niet opeens veranderen in wat de regering een normale Nederlander vindt. Ik tel niet meer mee. Leonie Verkuijl, Dronten Het predikaat 'gewone Nederlander' voelt uiterst onbehaaglijk aan André Vermeulen

Zachtgekookt Wie ik ben? Ik smul van zachtgekookte spruitjes, ik trakteer bij gelegenheid op beschuit met muisjes, ik rijd al tien jaar in mijn Volkswagen Polo, ik gun mensen graag een ruime blik in mijn doorzonkamer, ik vind hard werken het beste medicijn, ik presenteer koekjes uit een trommel, ik houd van oranje, ik eet iedere avond om half zes warm, ik loop overal met schoenen aan naar binnen, ik claxoneer wanneer ik vertrek van familiebezoek, ik heb twee vazen keurig in balans op de vensterbank staan, ik lees 's morgens eerst het sportnieuws, ik ga elk jaar drie weken naar Frankrijk, ik schenk een collectant royaal vijftig cent in de collectebus, ik laat 's avonds mijn beste huisvriend uit, ik kijk graag naar 'Heel Holland bakt', ik doe maar gewoon want dat is al gek genoeg, ik tik op zondagmorgen graag een eitje, ik eet een patatje mayo, ik luister naar André Hazes en ik drink een kopje thee met een Marie Biscuit. Ik ben de gewone Nederlander. Cor Langen, Boekelo

Ghanese man Ik ben drie maal getrouwd geweest. De laatste twee keer met een Ghanese man. Toch voel ik me een gewone Nederlander. Elizabeth Boamah-Kleijwegt, Amsterdam

Onbehaaglijk Het predikaat 'gewone Nederlander' voelt uiterst onbehaaglijk aan. Ik heb er nooit voor gekozen. Het zijn politici die dit frame gebruiken. Zij willen een belangrijk deel van het electoraat aan zich binden door een wij-gevoel te creëren. Maar onuitgesproken worden zo ook mensen buitengesloten en wordt de suggestie gewekt dat de samenleving en de rijksoverheid nauwelijks of geen verantwoordelijkheid dragen voor andere mensen, bijvoorbeeld mensen met een dubbele nationaliteit, immigranten, andere Europeanen die gedoogd worden omdat zij voor een laag loon werk doen waar geen 'gewone' Nederlander voor te porren is. Deze associatie maakt het predikaat 'gewone' Nederlander onplezierig, ook al voel ik mij als vanzelfsprekend thuis in dit land. André Vermeulen, Enschede