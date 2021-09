De gevolgen van 9/11 zijn twintig jaar later nog altijd voelbaar

Kun je al goed herdenken wat nog steeds zo actueel is? Waarvan de gevolgen nog steeds voelbaar zijn in de VS, in Europa en in tal van andere landen? Want de terreuraanslagen in New York en Washington van twintig jaar geleden door Al Qaida hebben helaas nog nauwelijks aan impact ingeboet. Hoe graag we ook zouden willen concluderen dat terreur niet loont en in essentie slechts een pijnlijke rimpeling zal zijn in het grotere verhaal van de wereldgemeenschap.

De gevolgen van de aanslagen zijn bijvoorbeeld nog dagelijks voelbaar in Afghanistan, waar de Amerikanen in 2001 de Taliban verdreven die beschermheer waren van Al Qaida. Die Taliban hebben er nu weer het heft in handen gekregen. Ze kampen zelf met nog radicalere islamitische strijdgroepen, en mensen die de westerse militairen en organisaties de afgelopen jaren hielpen, vrezen voor hun leven. En de gevolgen zijn ook voelbaar in Irak, dat na Afghanistan te maken kreeg met een door de VS geleide interventie. Syrië implodeerde, zag Islamitische Staat opkomen en met veel geweld ondergaan, en heeft inmiddels tien jaar burgeroorlog achter de rug. Ook in Azië zijn radicaal islamitische strijdgroepen nog steeds actief.

De gevolgen zijn voelbaar

Maar de gevolgen zijn ook voelbaar in de VS en Europa. Uiteraard en allereerst door het leed bij de nabestaanden in de VS en ook in Europa, waar na 9/11 honderden slachtoffers vielen bij terreuraanslagen. Maar ook in het klein tijdens de extra controles op vliegvelden, tijdens rechtszaken tegen terreurverdachten, tijdens onrust over de komst van radicale islamitische predikers. En de gevolgen zijn voelbaar door de aanhoudende polarisatie, door de politieke verharding die nog steeds niet gedempt kan worden, door het aanhoudende wantrouwen bij sommigen tegen moslims in onze samenleving, soms uitmondend in geweld tegen moslims. En ja, de gevolgen zijn ook merkbaar in de maatregelen die grondrechten aantasten, maar mogelijk nodig zijn om de veiligheid te waarborgen.

De aanslagen op 11 september zelf kostten bijna drieduizend mensen het leven, de nasleep vele honderdduizenden, zoniet miljoenen – een precies aantal valt niet vast te stellen. Het is dan ook niet de terreur zelf die fundamentele veranderingen veroorzaakt, maar eerder de reactie daarop. Grootschalig geweld is de afgelopen decennia hoe dan ook niet het succesvolle antwoord gebleken, hoe begrijpelijk die reactie misschien ook was. Keer op keer moet worden bedacht wat de bredere maatschappelijke schade kan zijn van de tegenreactie, in binnen- en buitenland.

Terughoudendheid is vereist, juist om niet te trappen in de provocatieval die terroristen met hun gruwelijke daad opzetten. Die zoektocht naar maatvoering is ook twintig jaar na 9/11 nog steeds niet voltooid.