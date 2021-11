De geschiedenis die mijn vader en ik deelden – en die niet altijd gemakkelijk was – huist nu geheel bij mij

Er zijn dagen dat je eigen wereld groter is dan de wereld om je heen, dat er niets meer van buiten in je hoofd past, omdat het daar te vol is. Zo’n dag was het. Er was een telefoontje gekomen: als je je vader nog bij bewustzijn wilt aantreffen, dan moet je vandaag nog gaan.

Het bericht kwam terwijl ik op een terras zat in Leiden, waar we in de najaarszon het glas hieven op het bachelordiploma van mijn jongste zoon. In het Groot-Auditorium van het Academiegebouw was het een en al toekomst geweest: deze was een master gaan doen in dit, die deed een tweede studie in dat, eentje had al een eigen bedrijf, een ander ging een jaar op reis. Er lagen beloftes op hen te wachten, levens die nog ingevuld moesten worden, onbetreden paden, vergezichten. Ook valkuilen, maar daar hadden we het op deze dag niet over. We namen nog een bitterbal.

Plaatsen waar we gewoond hadden

Op het telefoontje volgde de lange rit naar het verleden. Ik passeerde plaatsen waar we gewoond hadden, of bramen geplukt, of gewandeld, of kastanjes uit de boom geschud – dat was aan de Dodeweg in Leusden geweest, we woonden daar tijdelijk, vlak bij de begraafplaats.

Met het zachte licht van de ondergaande zon in mijn rug reed ik verder, geen muziek aan, geen radio, zo weinig mogelijk ruis. Het was een beetje alsof ik de wereld voor het eerst zag, of liever gezegd voor het laatst – ik keek met de ogen van mijn vader en bedacht: dit zie je straks niet meer, deze aarde die 86 jaar lang je thuis was. De weilanden aan weerskanten van de snelweg, het groen in al zijn schakeringen, van haast geel tot haast blauw, de man die daar met zijn dochtertje loopt bij een bedrijventerrein, drie paarden aan de rand van een bos, een benzinestation, een kerktoren in de verte, waar ook de rivier moet zijn.

Bij zijn bed, hij was al niet meer bij bewustzijn, voorzover je over zulke dingen ooit iets kunt zeggen, las ik een gedicht voor van Rutger Kopland. Of was het in een van de dagen daarna? Ik weet het niet meer, deze dagen zijn allemaal door elkaar heen gaan lopen. Een koraal, zo heette dat gedicht. Het beschrijft hoe Johann Sebastian Bach zelf het orgel bespeelde:

je hoort het eeuwenoude mechaniek, het gekreun

van scharnieren, het geklepper van toetsen

het gekraak van de vloer, het zuchten van wind

hoe er van lucht muziek wordt gemaakt

Na de laatste adem zelfs geen lucht meer

Ik keek en luisterde naar mijn vader, en ik dacht: hier is het andersom, hier wordt van muziek weer lucht gemaakt. Tot er uiteindelijk, na de laatste adem, zelfs geen lucht meer zal zijn.

Inmiddels is hij begraven, op de troostrijk mooie begraafplaats Bergklooster in Zwolle, aan de voeten van Thomas à Kempis. De geschiedenis die wij deelden – en die niet altijd gemakkelijk was – huist nu geheel bij mij. Ik zal er zuinig op zijn, tot ook ik, om in bijbelse termen te spreken, word verzameld tot mijn vaderen.