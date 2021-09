De georganiseerde misdaad heeft geen baat bij een aanslag op Rutte

Is Nederland een ‘narcostaat’? Een land van handel en export van drugs waar journalisten en advocaten uit de weg kunnen worden geruimd en waar zelfs de premier een mogelijk doelwit is van de plaatselijke Pablo Escobars? Drie jaar geleden in een Kamerdebat beantwoordde minister Ferd Grapperhaus deze vraag ontkennend: “Wij zijn geen narcostaat. Nederland is een geordend land, is een goede samenleving.”

Een volstrekt ander geluid hoor je bij Roberto Saviano, Italiaanse journalist en auteur van de bestseller Gomorra: “De maffia in Amsterdam is erger dan die in Napels (…) en de meest corrupte plekken die ik in mijn leven ben tegengekomen zijn Londen en Amsterdam.”

Wellicht valt op beide oordelen wat af te dingen. In zijn positie van minister van justitie zal Grapperhaus niet snel afgeven op zijn eigen werk en het ‘gave land’ van zijn premier. Maar zijn geruststellende verklaring werd nog vóór de moord op advocaat Derk Wiersum (2019) en journalist Peter R. de Vries (2021) opgetekend.

Woeste reacties van Nederland

Bij Saviano wordt de soep uiteindelijk niet zo heet gegeten: “Bij jullie zijn niet de politici of de agenten corrupt, zoals in Napels. Ik heb het vooral over jullie financiële systeem: het witwassen is allemaal Nederlands.”

De pessimistische visie van Saviano op Nederland is wellicht ook beïnvloed door zijn niet te benijden positie als de meest bedreigde en beveiligde journalist van Italië.

Er valt ook wat af te dingen op het Franse rapport van senator Paul Masson dat als eerste, in maart 1996, Nederland een narcostaat noemde (narco-état). Ik weet nog hoe furieus de reacties van Nederlandse kant toen waren. Toenmalige minister Hans van Mierlo: “Ik accepteer van geen enkele staat of regering de term drugsstaat.”

Boycot van Hollandse tulpen en Goudse kaas

Het Franse rapport, geschreven door een rechtse senator voor zijn rechtse premier Alain Juppé, leek wel op een ideologische afrekening met het liberale en pragmatische Nederlandse drugsbeleid. Het autoritaire Frankrijk met zijn repressieve politiek telde toen verhoudingsgewijs veel meer verslaafden en drugsgebruikers dan die zogenaamde Nederlandse narco-état. Afgunst? Er was zelfs een senator, Jacques Myard, die de Franse regering om het boycotten van Hollandse tulpen en Goudse kaas vroeg!

De vraag of Nederland een narcostaat is, hangt nu sterk samen met het nieuws dat premier Mark Rutte een doelwit zou zijn van een aanslag. Maar wat ook hier wringt is de bedoeling achter een dergelijke actie. De (goed) georganiseerde misdaad heeft baat bij rust en stabiliteit om zijn handel in het halfduister onbekommerd voort te zetten. De moord op een premier zou een (internationale) weerslag hebben zonder weerga. Het zou een ongekende mobilisatie van politiekrachten en justitiële middelen op gang brengen om de opdrachtgevers te vinden en de handel te ontregelen.

Maar misschien mogen we de zogenoemde mocromaffia niet tot de (goed) georganiseerde criminaliteit rekenen, maar tot een ongeregelde bende macho-psychopaten op wie geen standardpatroon en logica van toepassing is.

