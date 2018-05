De geodriehoek is een werktuig van het kwade. De fik erin!

Zo begreep ik in één klap dat het geen geval van pech was dat ik dat broodrooster en tosti-ijzer, die gourmetset en die slippers, allemaal mooi, maar toch goedkoop, zo snel had moeten toevertrouwen aan de eeuwige jachtvelden van de vuilstortplaats. Nee, het was gewoon een Hema-ontwerpprincipe.

De Hema-geodriehoeken, ongetwijfeld goedkoop én mooi, hebben ook al een euvel, bleek dit weekend. De graden tussen zestig en zeventig zijn niet goed weergegeven: scheef, en een gradenstreepje te veel. Natuurkundecollega Arjan van der Meij maakte er een mooie online-animatie over.

Ik wil er niet al te emotioneel over worden hier - ik ben tenslotte wiskundedocent en die doen daar normaal gesproken niet aan - maar als beginnend leraar heb ik zestien jaar geleden een ware, en totale haat ontwikkeld voor geodriehoeken. Ja, nee, ik meen het echt. Wat mij betreft verzamelen we alle geodriehoeken vandaag nog en steken we de fik erin.

Kosmisch ontwerpprincipe

Ten eerste: altijd stuk. Doormidden gebroken, de hoeken eraf gesleten, gekauwd of gesabbeld, soms zijn getallen en streepjes vervaagd ('Mama vond er nog een in een la!'). Inmiddels zijn er dan wel flexibele geodriehoeken, die kunnen niet kapot of klasgenoten dodelijk verwonden, maar die zijn dan weer zo soepel dat geen leerling er een rechte lijn mee kan trekken.

En, oh ja, ook zoiets waar niemand over nadenkt voordat 'ie voor de klas gaat staan: als je graden wil aflezen staan er altijd twee getallen, bijvoorbeeld 50 en 130. En welke is het dan? Statistisch gezien is het onmogelijk om altijd de verkeerde te kiezen. Ja toch? Zou je zeggen. Of als 'ie vier gradenstreepjes naast de 60 zit is het dan 64, of 56? Om nog te zwijgen over de gespiegelde liniaal van slechts zeven centimeter. Wie verzint zoiets?

Het grootste probleem van de geodriehoek is voor mij als leraar, kortom, niet alleen dat hij een werktuig van het kwade is, maar dat een geodriehoek alles wil zijn: een hoekenmeter, een liniaal, een winkelhaak, maar dat hij nergens echt goed in is.

Dat geodriehoekgate nu juist Hema moet treffen, de winkel die ook alles wil zijn, en daarom niet echt iets is, moet dan ook meer zijn dan een wonderlijk toeval. Ik vermoed hier een kosmisch ontwerpprincipe.

René Kneyber deelt zijn ervaringen als wiskundeleraar op het vmbo. Lees hier zijn eerdere columns.