De geniale held Ramos en de zijnen kunnen dit aan

Dan hoort u het eens van een ander. Je krijgt weinig bijval als je deze voetballer onvoorwaardelijk prijst, de harde Spanjaard, de consciëntieuze verdediger die al een jaar of dertien door al zijn trainers blind als eerste op het wedstrijdformulier wordt gezet.

's Lands denker vindt Sergio Ramos geniaal, omdat hij tegenstanders 'zonder echt opzichtige overtredingen' kan uitschakelen. Daaronder schaart hij - en ik met hem - de overtreding in de Champions League-finale op Liverpool-aanvaller Salah. Het geniale, zegt Ten Bos, is juist het onzichtbare, het niet-transparante.

Ik houd er niet zo van om voetballers en sporters in het algemeen helden te noemen, hoe goed en belangrijk ze ook mogen zijn. Met genialiteit ben ik liever ook niet al te kwistig. Het zijn niet mijn woorden, maar, ja, ik denk wel te begrijpen wat onze Denker bedoelt.

Op de schouders van de geniale held drukt nu een zware last. De bondscoach van Spanje is ontslagen. Hij had de bond te laat gezegd dat hij na het WK naar Real Madrid zou gaan. Het is vooral aan de aanvoerder om de troepen bijeen te houden, vanavond al, meteen maar tegen Portugal.

Dieper sentiment

Mijn eerste gedachte was: dat moeten profs van dat kaliber toch wel aankunnen, weten dat de trainer straks ergens anders traint, al is het niet jouw club. Zijn handelwijze deugde niet, zei de bond. Daar zat iets in, maar je voelde dat een dieper sentiment kon meespelen. Althans, snel ging het onvermijdelijk over, al of niet reëel in dezen, de wrijving tussen Madrid en Catalonië.

Dat was, kort gezegd, in een al een beetje grijs verleden lang het probleem van de Spaanse voetbalploeg. De verhalen wilden dat er in het vorige decennium iets van eenheid tot stand kwam, resulterend in de Europese en de wereldtitel. Eind vorig jaar leek die dan weer te scheuren: Barcelona-verdediger Piqué lag onder vuur vanwege zijn steun aan de Catalaanse strijd voor onafhankelijkheid.