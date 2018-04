De geest van democratie is zoek bij de oppositie

Toen de communist Marcus Bakker premier Den Uyl er een keer van beschuldigde te liegen, maande de Kamervoorzitter hem die term terug te nemen en een ander woord te gebruiken. Bakker had weinig tijd nodig: 'De minister-president scharrelt langs de waarheid heen'.

Dat eufemisme maakte het door het beeld van miezerigheid dat het opriep eigenlijk nog erger, maar het punt is dat de Kamervoorzitter de mores in het parlementaire debat nog streng bewaakte. Nu wordt het aan de leden zelf overgelaten een collega die over de schreef gaat tot de orde te roepen.

Dat verdraagt zich slecht met de redelijkheid en proportionaliteit, het vermogen maat te houden in woordkeus en toonhoogte, die tot de geest van de democratie behoren. De Kamer maakt terecht een zwaar punt van de vraag of de regering haar juist, volledig en tijdig informeert. Ook die verplichting staat in de Grondwet en geeft inhoud aan de ministeriële verantwoording aan het parlement. Die verantwoording is het hart van ons stelsel. Dus als het vermoeden rijst van nalatigheid, moet de Kamer als een bok op de haverkist zitten.

Verbeet interpreteerde het in wezen spiegelbeeldig als de uitdrukking van de sociaal-culturele verscheidenheid van het volk. In een democratie moet de straat net zoveel oor krijgen als de bittertafel. Terecht, maar dat levert ondanks de immuniteit die Kamerleden genieten nog geen vrijbrief op de persoonlijke integriteit van de premier met vlijmscherpe termen in de sfeer van leugens en bedrog zo aan mootjes te snijden als woensdag gebeurde.

De voorvorige Kamervoorzitter, Gerdi Verbeet, verdedigde ruw en direct taalgebruik met een beroep op artikel 50 van de Grondwet. Daarin staat: de Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk. Dat artikel is in 1814 opgenomen in de Grondwet om uit te drukken dat Nederland een eenheidsstaat was geworden en niet langer een bond van provinciale staten.

Daardoor is de grens verlegd. Termen als 'liegen' en 'de boel belazeren', alsook het weer opgang makende 'ammehoela', behoren in politiek Den Haag tot het geaccepteerde woordenarsenaal, zoals iedereen weet die deze week het Kamerdebat over de dividendmemo's heeft gevolgd. Of die tomeloosheid de democratische geest dient, vraag ik me af.

Onwaarheid

In dat licht deed het parlement deze week zijn werk, nu het er de schijn van had dat de premier in november onwaarheid had gesproken over het bestaan van memo's over het afschaffen van de dividendbelasting. Maar er brandde ook nogal wat onheilig vuur op het altaar, omdat niet zozeer de kwestie van de staatsrechtelijke zonde centraal stond, maar de geloofwaardigheid, zelfs de persoonlijke integriteit van de premier.

Rutte deed er een dag later in het wekelijkse tv-gesprek luchtig over. Ja, hij had intussen behoorlijk wat krassen opgelopen, maar dat was onontkoombaar als je ruim zeven jaar premier bent in een complex coalitiebestel. Maar een motie van afkeuring van vrijwel de voltallige oppositie is geen beste start van een nieuw kabinet. Al helemaal niet als daaraan een langdurige en moeizame formatie vooraf is gegaan.

Stond het zware geschut in verhouding tot de staats­rech­te­lij­ke zondigheid van Rutte?

De oppositie heeft dus nogal wat verantwoordelijkheid op zich genomen door de premier zo snel na de formatie al zo zwaar te beschadigen. Dat geldt in het bijzonder voor PvdA-fractieleider Asscher, die vier jaar lang in de rol van vicepremier met Rutte heeft samengewerkt en nu al geen vertrouwen meer in de premier heeft. Anders dan voor GroenLinks-aanvoerder Klaver had voor hem de motie van afkeuring het karakter van een motie van wantrouwen.