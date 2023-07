De fysiotherapeut kan de zorg goedkoper maken

De overheid moet zorgverzekeraars dwingen fysiotherapeuten beter te betalen, vindt startend fysiotherapeut Krijn Polder.

Fysiotherapeuten zijn een oplossing voor het zorginfarct waar we met z’n allen op af stormen. Dat was de strekking van het zogeheten integraal zorgakkoord van vorig jaar. Door een dubbele vergrijzing en stijgende zorgkosten wordt de situatie in de toekomst onhoudbaar.

Daarom maakte minister Kuipers begin dit jaar plannen bekend om fysiotherapeuten weer te gaan vergoeden vanuit de basisverzekering. Zorginstituut Nederland, de kabinetsadviseur voor dit basispakket, kwam in februari met een advies hierover.

Tot 2004 werd fysiotherapie vergoed, uit wat toen nog het ziekenfonds heette. Door bezuinigingen kwamen fysiotherapeuten buiten het basispakket terecht. Zorgverzekeraars hadden geen zorgplicht meer en konden hun handen er vanaf trekken, met als gevolg dat de vergoedingen voor fysiotherapeuten jarenlang niet meestegen met andere vergoedingen voor zorg.

Inmiddels blijkt dat fysiotherapeuten onmisbaar zijn om de zorgkosten behapbaar te houden. Ze zorgen ervoor dat mensen op tijd zorg op maat krijgen, zodat dure zorg in revalidatiecentra en ziekenhuizen niet of pas later nodig is.

Velen verlaten het vak

Uit recente cijfers blijkt dat fysiotherapeuten gemiddeld na elf jaar al het vak verlaten en jonge starters zelfs al na drie jaar. Belangrijkste reden: de slechte vergoedingen en het ontbreken van een cao.

Voorbeelden van hbo-opgeleide fysiotherapeuten die naar beter betaalde mbo-functies vertrokken, maken de problemen pijnlijk zichtbaar. Ook blijkt dat werkgevers de grootste moeite hebben om vacatures te vervullen, wat laat zien dat dit niet alleen fysiotherapeuten treft, maar ook een publiek probleem wordt.

Vorig jaar stuurde de beroepsvereniging, het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapeuten (KNGF), een brandbrief aan minister Kuipers en de zorgverzekeraars. Hierin waarschuwde zij de minister dat het uitblijven van redelijke vergoedingen, in combinatie met de

inflatiecijfers, leidt tot een onaantrekkelijk beroep en de zorg voor patiënten die in het geding komt. Daarnaast lukt het de werkgevers- en werknemersvereniging al jarenlang niet om tot een goede cao te komen, simpelweg omdat die niet betaalbaar is.

Specialistische zorg voorkomen

Om zowel het beroep fysiotherapeut aantrekkelijk te houden als de betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg in Nederland te waarborgen, moet de overheid ingrijpen. Maar waarom zouden we fysiotherapeuten meer gaan betalen als de zorgkosten al zo hoog zijn? Hoewel tegenstanders zullen zeggen dat marktwerking de kosten laag kan houden, blijkt dat fysiotherapie juist geld bespaart.

Onderzoeken tonen aan dat behandeling door fysiotherapeuten dure operaties en specialistische zorg kan voorkomen, waardoor fysiotherapie veel meer resultaat oplevert tegen lagere kosten.

Fysiotherapeuten zullen ook een preventieve rol gaan spelen in de aanpak van veel voorkomende levensstijl-gerelateerde aandoeningen als diabetes, overgewicht en hart- en vaatziekten. Maar ook, met het oog op de dubbele vergrijzing, als het gaat om behandeling van artrose en met het opzetten van valpreventie-programma’s voor ouderen. Door preventieve zorg in te zetten kunnen fysiotherapeuten aanzienlijk besparen en kan veel persoonlijk leed worden voorkomen. Investeringen in fysiotherapeuten zijn investeringen in het betaalbaar houden van de zorg.

Na twintig jaar bezuinigen en marktwerking in de zorg blijven fysiotherapeuten achter met een beroepsgroep die in snel tempo leegloopt, juist op het moment dat ze zo hard nodig zijn. De overheid moet ingrijpen en via de Nederlandse Zorgautoriteit zorgverzekeraars dwingen de vergoedingen te verhogen. Dat biedt werkgevers de ruimte in de cao-onderhandelingen om met betere arbeidsvoorwaarden jonge fysiotherapeuten binnenboord te houden.

Zo kunnen fysiotherapeuten doen waar ze goed in zijn: bijdragen aan het betaalbaar houden van de zorg in de toekomst.

Krijn Polder is fysiotherapeut en student gezondheidswetenschappen

Lees ook:

Goede ouderenzorg wordt duurder en schaarser: bereid je daarop voor, zegt minister Helder

Denk na over hoe je oud wordt, is de dringende boodschap van minister van langdurige zorg Conny Helder. ‘Het merendeel van de mensen zit toch te wachten tot de overheid het oplost. Dat zal niet gebeuren.’

Operatie aan een versleten meniscus heeft vrijwel nooit zin

Wel of niet opereren, die versleten meniscus? Orthopedisch chirurgen doen dat vaak, maar de operatie is bijna altijd onnodig, blijkt uit onderzoek.