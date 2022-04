De Franse president Macron doet het internationaal uitstekend, waarom roept hij zoveel haat op in eigen land?

Over een dikke week zal in Frankrijk de eerste ronde van de presidentsverkiezingen plaatsvinden, de belangrijkste politieke gebeurtenis van de Vijfde Republiek. Normaliter een draaikolk van politieke hartstochten die 80 procent van de kiezers tot een gang naar de stembureaus weet te verleiden. Maar niet dit jaar. Het uitgeputte kiezersvolk is amper verlost van twee jaar pandemie of wordt alweer door de oorlog in Oekraïne opgeslokt. Het ‘feest van de democratie’ wordt secondair en de opkomst op 10 april dreigt een laagterecord te worden. Bovendien lijkt de herverkiezing van president Emmanuel Macron op het eerste gezicht een formaliteit.

In alle peilingen ligt Macron twee lengtes voor op al zijn concurrenten en bij de tweede ronde zou hij, net als in 2017, de rechtse populist Marine Le Pen ruim verslaan. In deze internationale woelige tijden zien veel Fransen in Macron de uitgewezen persoon om hun te leiden en te beschermen. De man die als vertegenwoordiger van Europa (voor nog drie maanden Franse EU-voorzitterschap) in de oren van de presidenten Poetin en Zelenski fluistert en de EU-leiders naar Versailles weet te lokken, doet het internationaal uitstekend. Zo goed zelfs dat hij, tot wanhoop van zijn concurrenten, weigert campagne te voeren. Waarom zou hij met de binnenlandse tweede garnituur debatteren?

Macron bleek een onverbeterlijke geldstrooier

Dit komt de president overigens goed uit want zijn binnenlandse beleid van de laatste vijf jaar is nogal omstreden. Van de beloofde hervormingen zoals die van de pensioenen, de vermindering van de staatsuitgaven of het pulseren van een nieuwe politiek, is weinig terecht gekomen. Macron bleek zelfs een onverbeterlijke geldstrooier zodra een obstakel op zijn weg komt. Om de ‘gele hesjes’ die in 2018 in opstand kwamen tot bedaren te brengen, gaf hij 17 miljard euro uit, daarna volgde de coronacrisis en nu de energiecrisis. Tijdens Macrons mandaat is de staatsschuld met 538 miljard euro toegenomen om nu het recordbedrag van 2813 miljard te bereiken.

Toch kan de weigering van Macron om campagne te voeren een flink deel van de kiezers bevestigen in hun (voor)oordeel. Te weten dat hun president een arrogante narcist is die niet van zijn volk maar vooral van zichzelf houdt. Onlangs verscheen het boek Macron, pourquoi tant de haine? (Macron, waarom zoveel haat?) De auteurs verbazen zich daarin over de uitzonderlijke en diep verankerde vijandigheid van vele Fransen richting hun president. Ook Macron is hiervan bewust: ‘Hij sprak ook met ons over deze haat die hij katalyseert, deze brandende haat die kookt als lava en soms een deel van dit gebroken en verscheurde land in opstand doet komen. Een land dat niet echt meer van zichzelf houdt.’

Dit moet Emanuel Macron alarmeren. In de peilingen van de laatste dagen verliest hij ietwat terrein terwijl Marine Le Pen stijgt. Een ruime overwinning is niet meer vanzelfsprekend. Er is zelfs een politicus die deze week in dagblad Le Parisien het ondenkbare durfde te benoemen: ‘Ja, zeker dat Le Pen kan winnen.’ En dat is niemand minder dan Edouard Philippe, de vorige premier (tot 2020) van de president.

