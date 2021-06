De Franse Lale Gül heet Mila, de misselijke haat die haar ten deel valt moet ze alleen dragen

Aan steun voor Lale Gül geen gebrek sinds deze jonge Nederturk haar boek Ik ga leven heeft ­gepubliceerd. Daarin bekritiseert de auteur zoals bekend de verstikkende cultuur en het orthodoxe geloof waarin ze opgroeide. Ze werd vervolgens door haar familie en de buurt uitgestoten en ook anoniem bedreigd. Maar Lale Gül heeft de steun van haar lezers: er zijn van haar boek al meer dan 160.000 exemplaren verkocht.

Daarbij krijgt ze de warme support van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema (GroenLinks). In het tv-programma College Tour met Halsema verscheen Gül in een video waarin ze zei de uitzonderlijke ‘moederlijke’ bijstand van de burgemeester ‘enorm te waarderen’. Femke Halsema reageerde emotioneel: “Ik geef heel veel om haar (…) ze staat voor mij model voor heel veel jonge meiden die proberen zich te emanciperen.”

Hoe anders gaat het bij de Franse Gül die Mila heet. Eergisteren verscheen ze met betraande ogen bij het proces van dertien van haar honderdduizend (!) belagers op sociale media. Ze las voor de pers de nieuwe bedreigingen voor die ze zojuist, tijdens het proces dus, had ontvangen.

Mila (pseudoniem) die lesbisch is, was 16 toen ze meer dan een jaar geleden in een videochat door een moslim voor ‘gore pot’ werd uitgemaakt. Ze reageerde uiterst fel, noemde zijn geloof een ‘schijtreligie’, de Koran ‘één en al haat’ en zei haar vinger in ‘het poepgaatje van jullie God te steken’.

De video ging viraal en het leven van Mila werd een hel. Ondanks haar excuses aan gelovigen wordt ze nu dag en nacht door de politie beschermd.

Ook Mila schreef een boek, Ik ben de prijs van jullie vrijheid, dat vorige week verscheen. Daarin betreurt ze het gebrek aan steun door feministen en bepaalde linkse kringen. Ze noemt Frankrijk ‘een fragiele en laffe natie’. Het is moeilijk voor te stellen wat voor ravage honderdduizend haatberichten (en niet alleen door moslims) bij een adolescente kunnen aanrichten wie de meest afschuwelijke martelingen worden beloofd. Om dit tastbaar te maken heb ik, na aarzeling, de eerste woorden waarmee haar boek opent hieronder vertaald. Het is het misselijke bericht van een anonieme bedreiger. Waarschuwing: wie dit niet wil weten, moet dit stukje hier als voltooid beschouwen.

‘Sterf jij hoer als ik je adres vind kom ik je keel doorsnijden je gaat je ingewanden en die van je moeder opeten vuile teef we gaan je vermoorden wijf we gaan lachen als ik je kom verkrachten je gaat God smeken je gaat voelen hoe mijn grote l.. uit je ogen zal komen hoer ik kan niet wachten tot je sterft ik wil je horen gillen als een zeug zie je mijn mes je gaat hem in je keel voelen ik snij je in stukken en als je dood bent verkracht ik je vuile lesbische teef. We gaan je moeder pakken we gaan allemaal over haar heen we verbranden je gezicht met zuur en dan je tieten we snijden je keel door vuile hoer ik ga je levend begraven je afslachten we vinden je wel en we vermoorden je je zult lijden voor je sterft. Het is slechts een kwestie van tijd voor we je vinden.’

