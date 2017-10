De foute behandeling van patiënten in de psychiatrie zorgt voor hun gedrag

Als moeder van een zoon die al sinds 2004 op opeenvolgende gesloten afdelingen van psychiatrische instellingen verblijft, raakt het artikel over de uitzichtloze situatie van Daphne mij zeer.

Lees verder na de advertentie

De moeder van Daphne zegt daarin terecht dat haar dochter niet in een systeem past waarin 'eigen verantwoordelijkheid, eigen inbreng en veel communicatie' de boventoon voeren. Droevig feit is echter dat heel veel mensen die in de langdurige psychiatrische zorg moeten verblijven niet in een dergelijke cultuur passen. Het is de cultuur van de werkers in de psychiatrie, niet van de cliënten en dat maakt hun leven onnodig moeilijk.

Ook mensen die geen 'disharmonisch ontwikkelingsprofiel' hebben - zoals mijn zoon, net als Daphne, dat wel heeft - zijn de dupe van dit rationalistische mensbeeld in de psychiatrie. Dat brengt bij werkers een groot onvermogen teweeg om mensen voor wie ze de zorg hebben, te begrijpen en te accepteren zoals ze zijn.

Jonge ver­pleeg­kun­di­gen moeten leren signalen op te vangen in plaats van uit te zenden

Het is de voortdurend foute bejegening die daaruit voortvloeit, die vaak ten grondslag ligt aan agressief en 'onhandelbaar' gedrag van mensen. De moeder van Daphne noemt een klein, maar heel duidelijk voorbeeld, zelf heb ik een waslijst van honderden van dit soort voorbeelden.

Elke cliënt, niet alleen Daphne, is erbij gebaat als verpleegkundigen minder in het verbale gaan zitten, minder in het zogenaamde onderhandelen, minder in het 'de les lezen'. Essentieel is dat jonge verpleegkundigen leren om in de eerste plaats signalen op te vangen, in plaats van uit te zenden. Ze hebben veel meer begeleiding nodig dan ze doorgaans krijgen. De ongelijkheid in de psychiatrie zou ook veel meer als een feit erkend moeten worden. Het zijn de cliënten die afhankelijk zijn van de zorgverleners, niet omgekeerd.

Het is mensonterend dat Daphne zoveel tijd in de isoleer door moet brengen. De moeder stelt dat haar dochter niet op de plek hoort waar ze nu zit. De instelling beaamt niet de zorg te kunnen bieden die Daphne nodig heeft.

Maar daar zit een cruciale denkfout. Als het zo moeilijk is om de juiste plek te vinden voor mensen als Daphne, dan moet de plek waar ze nu verblijven geschikt worden gemaakt. Zo simpel is dat. Dat is niet alleen een kwestie van geld, maar ook van een mensbeeld dat meer recht doet aan zeer kwetsbare mensen en een daaruit voortvloeiende andere bejegening.

Lees ook: De separeercel: GGZ-instellingen kunnen niet met en niet zonder

Lees ook: Niemand weet zich raad met Daphne, dus zit ze in de isoleercel