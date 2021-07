De fout van vorige zomer, toen het kabinet te optimistisch was, hebben we weer gemaakt

Drie weken geleden nam de regering een ­gecalculeerde gok door vrijwel alle corona-restricties te schrappen. Alleen de basis­regels bleven overeind: anderhalve meter afstand, handen wassen, bij klachten thuisblijven, en hier en daar nog mondkapjes. Wel moesten mensen zich laten testen voor ze zich in clubs en kroegen mochten begeven. Maar reizen, uitgaan en naar het werk gaan was geen probleem.

Die calculatie zat ernaast. Deels om redenen die toen al bekend waren, zoals het feit dat veel jonge mensen geen of slechts één vaccinatie hebben en dus het virus kunnen oplopen en verspreiden. De zogeheten delta-variant blijkt daarin bovendien nog veel effectiever dan toen ingeschat. En voor een ander deel komt het door fouten in de uitvoering: gebrekkige controles in de ­horeca, een coronacheck-app die een vaccinatie al na een dag tot toegangsbewijs promoveert, en vooral ook veel onverantwoord gedrag. De begrijpelijke behoefte aan ontspanning is helaas overgegaan in corona-anarchie. Het gevolg is duidelijk: het aantal besmetting ­verdubbelt nu iedere twee dagen.

Het goede nieuws is dat de ziekenhuizen nog niet volstromen, al tonen de ontwikkelingen in Groot-Brittannië dat daar uiteindelijk toch veel tieners, twintigers, dertigers en veertigers kunnen belanden. Het slechte nieuws is dat er ook veel long covid kan ontstaan, ook onder jongeren. Ook zal het buitenland Nederland terecht als brandhaard van het ­virus gaan zien. Voor wie de komende weken ontspanning hoopte te zoeken in buurlanden of in Zuid-Europa, is dat een enorme domper.

Het was onvermijdelijk dat het kabinet gisteravond moest melden dat de maatregelen weer worden aangescherpt. De stelling van premier Rutte en minister De Jonge, drie weken geleden, dat er even geen persconferenties meer zouden komen, dat het virus deze zomer geen grote opleving zou maken, en dat op 13 augustus zou worden bekeken of misschien ook de anderhalve meter kan worden losgelaten, is volstrekt onhoudbaar gebleken. ‘Dit besluit komt niet te vroeg’, claimde premier Rutte toen, met als argument dat het OMT zou hebben gezegd dat je voor de korte termijn niets fout kan doen. De realiteit heeft het optimisme echter ingehaald.

Nederland en de Nederlanders past nu bescheidenheid. En dus ook acceptatie dat zaken weer sluiten, nachten doorfeesten weer even niet kan, en iedereen echt voorzichtig moet zijn met hen die nog niet volledig zijn gevaccineerd. De fout van vorige zomer, toen het kabinet ook veel te optimistisch was en de bevolking zich gedroeg alsof het virus onder controle was, hebben we nu opnieuw gemaakt. Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.