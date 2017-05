De formatie moet verder, de zelfgekozen dood liever niet

Zijn verzet tegen de ChristenUnie kan evengoed een tactische manoeuvre zijn om GroenLinks weer aan tafel te krijgen. Maar of Pechtold nu handelt uit principe of niet, het zou sowieso beter zijn als D66 minder haast zou maken op dit punt. Want wat er ook voltooid is, niet het maatschappelijk debat over het einde van het leven.

Dat Pechtold Segers eerder deze week direct het mes op de keel zette, verbaasde me nogal. Waarom zou hij de ChristenUnie moeten zien als hét struikelblok op weg naar de zelfgekozen dood? Ja, de partij is tegen uitbreiding van de euthanasie-wetgeving. Maar dat geldt voor het CDA evenzeer. Of zou Sybrand Buma, die niet wilde buigen voor de GroenLinks-verlangens op het gebied van duurzaamheid en vluchtelingen, dat wel doen voor de ‘voltooid leven-doctrine’ van D66? Lijkt me sterk.

Daarom vermoed ik dat Pechtold deze kwestie gebruikt als breekijzer – hij wil, dat is geen geheim, om meerdere redenen veel liever door met GroenLinks, en dwingt Rutte en Buma nog eens goed na te denken over hun afscheid van Jesse Klaver. Dat was een afscheid met een ingebouwde terugkeer-optie, het verdriet spatte ervanaf, zoals ook bleek op het VVD-congres, waar Klaver de hemel in werd geprezen en de partijleiding te horen kreeg dat het allemaal best wat groener mocht. Bij een CDA-ledenvergadering in Brabant, waar ik vorige week te gast was, viel een soortgelijk sentiment waar te nemen; ze waren zelf potverdikkeme helemaal van het rentmeesterschap, hoe kon het dan toch mis zijn gelopen?

Pas op de plaats Maar als het gaat om het voltooide leven ligt de zaak veel moeilijker. We bevinden ons daar op het terrein van de grote vragen, en het is echt niet alleen de ChristenUnie die zich verzet tegen de D66-plannen. Die hinken op twee gedachten: enerzijds wil de partij uitgaan van het zelfbeschikkingsrecht van elk individu, anderzijds wordt dat beperkt: alleen wie ouder is dan 75 jaar mag over zijn eigen lot beschikken. Waarbij het goed is aan te tekenen dat het, vanuit de overheid gezien, gaat om de rol van de arts: wanneer mag die de grens tussen leven en dood passeren? Op grond van welke wettelijke criteria? Artsenorganisatie KNMG formuleerde eind maart ernstige bezwaren tegen het idee dat ‘klaar met het leven’ de basis zou kunnen vormen voor een medische begeleide eigen dood. Na consultatie van 1400 artsen riep de KNMG de politiek op ‘andere oplossingsrichtingen’ te onderzoeken voor hulp aan gezonde mensen die verder leven als zinloos ervaren. Bij ernstig lijden biedt de huidige euthanasiewet voldoende mogelijkheden, aldus de artsen. Eerder had de commissie-Schnabel dat in een advies aan de regering ook al gezegd. Alle reden om pas op de plaats te maken. De formatie moet verder – met GroenLinks, lijkt me – de zelfgekozen dood liever niet.

