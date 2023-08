De fietser hoort niet in de natuur

Fietsers rijden alles plat, schrijft publicist André Doorlag. Laat ze hun kilometers elders maken.

Fietsen staat in een hoog aanzien. Het is duurzaam en milieuvriendelijk, en je bent in beweging, wat goed is voor je gezondheid, hoewel dat met die e-bikes tegenvalt. Maar is al dat gefiets ook goed voor de natuur en de biodiversiteit?

Het is geen publiek geheim meer dat veel beestjes door de fietsers in de natuurgebieden worden platgereden. In het voorjaar zoeken reptielen en kevers de warmte op van de fietspaden. Zo zagen wij dit voorjaar bij het Drentse landgoed Terborgh duizenden torretjes platgereden op het onverharde fietspad. We probeerden nog soortgenoten te redden door ze naast het fietspad te brengen.

Als je fanatieke fietsers vraagt wat ze allemaal hebben gezien, krijg je verhandelingen over afstanden en dorpen waar ze doorheen reden, maar niets over wat ze in de natuur zagen. Je gaat ook te snel om iets te zien van alles wat groeit en bloeit. Een fietser zei mij: “We zijn aan het fietsen en niet aan het kijken.” Ook wandelaars zien hun verblijf in de natuur vaak als een sportieve prestatie.

De natuur als een veredeld attractiepark

De natuurbeheerders voeren de laatste decennia het beleid om auto’s te weren en fietsers en wandelaars ruim baan te geven: meer fietspaden en wandelroutes. Kleine parkeerplaatsen zijn verwijderd. Wat rest zijn grote centrale parkeerplaatsen, vaak nog op flinke afstand van het natuurgebied zelf, met recreatievoorzieningen en attracties. De natuur als een veredeld attractiepark. Hier en daar wordt al parkeergeld geheven.

Samen met de pachtinkomsten is dat tegenwoordig het verdienmodel van de natuurbeheerders. Ze deinzen er niet voor terug mooie natuur daarvoor op te offeren. Het trekt publiek dat komt voor de gezelligheid of om de hond los te laten lopen, en veel fietsers.

Blijkbaar hebben natuurbeheerders de overtuiging dat al die ingrepen goed zijn voor de natuur, fietsen vervuilt immers niet. En ze denken onterecht dat fietsers ook natuurliefhebbers zijn. Voor de echte natuurliefhebbers is dit een gruwel, voor hen wordt het steeds moeilijker om buiten alle drukte te genieten van de echte natuur.

Als de natuurbeheerders hart hebben voor de natuur, wat ze met de mond belijden, moeten ze fietsers weren. De fietspaden kunnen omgeploegd. De fietsers zullen het niet erg vinden, ze zien toch niets en er valt daarbuiten genoeg te fietsen. De beestjes zullen er blij mee zijn.

André Doorlag publicist en gepensioneerd psycholoog

