De feiten over vlees zullen zich uiteindelijk niet laten onderdrukken

Het is natuurlijk waar wat de campagne Nederland Vleesland wil vertellen: Nederland is een vleesland. Zowel vanwege al het vlees dat we zelf eten – al vrij lang rond de 38 kilo per persoon per jaar – als vanwege al het vlees dat we exporteren, vorig jaar ter waarde van 9,1 miljard euro.

De vleessector wordt gesteund via de landbouwsubsidies van de EU, en dus ook via Nederlands belastinggeld. Een deel daarvan is speciaal bestemd voor reclame: 54 miljoen euro voor het aanprijzen van vlees en zuivel, daarnaast 39 miljoen voor producten waar vlees of zuivel onderdeel van zijn. Goed besteed geld, vanuit de sector gezien. De gehaktbal is op de een of andere manier uitgegroeid tot hét symbool van ons vaderlandse welbevinden; als De Telegraaf de ‘klimaataanval op onze Hollandse eetgewoontes’ wil illustreren, zet men op de voorpagina een man met in beide handen een vork en in elke vork een bal. Grote kop: ‘Vlees moet op rantsoen’.

Herbezinning

Het was deze voorpagina die toenmalig minister van landbouw Carola Schouten er in 2019 toe bracht een advies om minder vlees te eten te schrappen uit een klimaatcampagne, zo berichtte het AD vorige week. Een ambtenaar mailde aan een collega: “Ik blokkeer alles wat maar gaat over vlees, naar wens van de minister.” De publicatie in De Telegraaf noopte tot ‘herbezinning’, luidde de conclusie op het ministerie.

Intussen, dat weet de vleeslobby ook, is elders een heel andere herbezinning gaande. Want het grote eten gaat door, maar de feiten pleiten daartegen. En al wil de consument er nog niet aan, deze feiten – over gezondheid, klimaat en het lot der dieren – zullen zich uiteindelijk niet laten onderdrukken. Denk ik. Laat me wat gegevens lichten uit een publicatie van de Wageningen Universiteit, een bron die moeilijk kan worden weggezet als grachtengordel, randstedelijk, veganistisch of anderszins suspect. Onder de kop ‘De aarde is te klein voor een vleesrijk dieet’ signaleerde het magazine WageningenWorld dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen groeiende welvaart en de consumptie van dierlijke eiwitten. Met andere woorden: hoe verder de armoede in de wereld wordt teruggedrongen – hoera, natuurlijk – hoe meer vlees er wordt gegeten. Feestelijk voor de Nederlandse export, maar niet voor de planeet. En ook niet per se voor de mens.

Zeventig procent van de wereldwijde landbouwgrond wordt gebruikt voor veeteelt, en dan vooral voor het verbouwen van diervoer; er is twintig kilo plantaardig materiaal nodig om een kilo rundvlees te produceren. Het put de aarde uit, het verstikt het klimaat, en het tast de gezondheid aan. Nederlanders krijgen zestig procent van hun eiwitten binnen van dieren, veertig van planten. Dat zou andersom moeten zijn. Trek dat door naar mondiaal niveau, dan zou een gezond dieet met minder vlees 5,1 miljoen doden schelen als gevolg van chronische ziektes.

Moet de gehaktbal dus verboden worden? Uit culinair oogpunt zou ik daar voor zijn, maar nee, mensen moeten zelf weten wat ze eten. Wat niet wegneemt dat de overheid kan sturen, bijvoorbeeld via btw-tarieven. Of door vleesreclames te verbieden, zoals de gemeente Haarlem gaat doen. Lekker hoor.