De feestpolitie en dispolitie hebben we al, het wachten is op de recreatiepolitie

Ga eens boeven vangen!’ is een veelgehoorde kreet die meestal door rebelse burgers wordt geslaakt, wanneer ze zich door agenten onjuist bejegend voelen. Is dit misschien het geval ­geweest afgelopen weekeinde in Naaldwijk?

Ach, Naaldwijk! Daar ging ik ­jarenlang heen om aan atletiekwedstrijden mee te doen. Ik heb zelfs een paar prachtige gewonnen bokalen in mijn werkkamer. Het dorp, verankerd tussen de kassen van het Westland, heeft geen treinstation en ligt op gepaste afstand van de A20, maar heeft wel een discotheek, ’t Teejater genaamd. Deze is natuurlijk coronadicht en op haar internetsite staat als welkomformule: ‘Samen staan we sterk, tot snel’. Maar wanneer is ‘snel’?

In de nacht van zaterdag op zondag viel een politiemacht een Naaldwijkse boerenschuur binnen waar de weeskinderen van ’t Tjeejater stiekem en illegaal aan het hossen en kronkelen waren. Niet goed te praten natuurlijk, want wet is wet. Maar toch, ik kan me ook goed voorstellen dat de feestgangers in paniek raakten en daarom een tuinhuis in vluchtten toen ze ome agent met politieversterking zagen arriveren. Een veertigtal werd nog net niet in de boeien geslagen, maar wel gearresteerd.

George Orwell verzon ooit zijn gedachtenpolitie, maar ook een ­Nederlandse dans- of feestpolitie is zo gek nog niet.

In Frankrijk, waar culinaire kunst hoog aangeschreven staat, hebben ze nu een dispolitie. Fransen proppen liever hun maag vol met illegale lekkernijen dan dat ze in een verboden boerenschuur gaan zweten. ­Afgelopen weekeinde werden in het 19de arrondissement van Parijs

110 lekkerbekken door de flikken ­gesnapt terwijl ze in het geheim aan het kauwen waren in een restaurant dat gesloten had moeten zijn. Als dessert bij het menu: 135 euro boete de man. De restauranteigenaar riskeert één jaar gevangenis en een boete van 15.000 euro.

Ook in steden als Marseille, Saint-Etienne, Bordeaux en Toulouse worden culinaire onderduikers gesignaleerd en beboet. Men vermoedt ook dat er illegale luxe diners ondergronds worden gehouden waar een gilde van politici, artiesten en journalisten zich aan tegoed doet.

Jagen op hossende en kauwende burgers

Eerlijk gezegd verlang ik naar een nabije toekomst waar politie, justitie of de Belastingdienst niet meer op hossende en kauwende burgers zal jagen. Net als de reguliere zorg in ziekenhuizen lopen traditionele ­politietaken nu flinke vertraging op. Ik wil weer in een samenleving vertoeven waar onschuldige activiteiten als een restaurant of een dansschuur binnenlopen niet wordt ­gecriminaliseerd.

Helaas zijn de laatste aankondigingen van dit demissionaire kabinet niet hoopvol. Vooral de beslissing om de terrassen gesloten te houden, is een slecht signaal. Niet alleen uit oogpunt van democratische stabiliteit: de terrassenoorlog tussen lokale (de vier grote steden) en centrale overheid is al in de maak. Maar ook omdat de vlucht naar parken, stranden, kinderspeelplaatsen en plantsoenen straks bij goed weer enorm zal zijn en de geboorte zal inluiden van de gevreesde recreatiepolitie.

