De examenschade is een stuk breder dan enkel Maastricht

Zijn collega-bestuurslid met de portefeuille onderwijs werd verantwoordelijk gehouden voor de verziekte cultuur, waarin docenten stelselmatig cijfers uitdeelden voor schoolexamens die niet strookten met de werkelijkheid. Zondag kwam daar via onder meer deze krant nog de informatie bij dat ouders anderhalf jaar eerder al voor deze praktijk hebben gewaarschuwd. De school begon een verbetertraject, waarvan nu blijkt dat het niet is uitgevoerd. Geconfronteerd met dit nieuws kwam het schoolbestuur met de mededeling ‘overdonderd’ te zijn.

Lees verder na de advertentie

De schade is fors. Allereerst natuurlijk voor de ruim 350 leerlingen die deze week hun diploma in ontvangst dachten te nemen. Ze vernamen eerst dat hun hele examen ongeldig was, om later van minister Arie Slob te horen dat bij uitzondering het centrale gedeelte wel telt. Een wijs reparatiebesluit. Maar wie wanneer welk schoolexamen moet inhalen, is voorlopig nog niet duidelijk zodat de leerlingen geen idee hebben of ze aan een vervolgopleiding kunnen beginnen.

De vraag is wel hoe geloofwaardig de L­VO-be­stuur­ders zelf nog zijn.

De schade is een stuk breder dan enkel Maastricht. Het Nederlandse eindexamen gaat ervan uit dat het centrale, schriftelijke deel niet zaligmakend is en dus maar voor de helft telt. De combinatie met eerdere schoolexamens zorgt ervoor dat het diploma een betrouwbaarder beeld geeft van de capaciteiten van de kandidaten. Daarvoor is essentieel dat er vertrouwen is in de uitvoering door scholen van die decentrale toetsen.

Dat vertrouwen is in Limburg fors beschaamd. Scholenvereniging VO-raad roept al op tot een onderzoek naar de gang van zaken op andere scholen. Dat kan zeker geen kwaad en ook de precieze gang van zaken in Maastricht moet worden uitgezocht, inclusief de rol van de onderwijsinspectie die mogelijk ook signalen negeerde. Er zijn geen aanwijzingen dat Postema van de praktijk afwist en zoals zaterdag ook in deze krant was te lezen, moest hij veel tijd en energie steken in moeizaam verlopende fusies van scholen die te maken hadden met teruglopende aantallen leerlingen.

Maar wie de schuldige uiteindelijk ook zal blijken te zijn, het kwaad is geschied onder verantwoordelijkheid van André Postema, die al vier jaar de koepel bestuurt. Hij heeft alleen maar meer gelijk gekregen in wat hij vorige zei: om orde te scheppen in deze almaar uitdijende chaos, zijn bestuurders nodig. De vraag is wel hoe geloofwaardig de LVO-bestuurders zelf nog zijn.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees hier meer commentaren.