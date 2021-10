De euthanasiewet biedt behoorlijk wat ruimte bij de wens om te sterven

Het zijn nu eenmaal de juridische termen: verdenking van deelname aan een ‘criminele organisatie’, voor het ‘misdrijf’ hulp bij zelfdoding. Maar in de context – de aanhouding van de voorzitter van de Coöperatie Laatste Wil (CLW) – komen ze nogal cru over. Zeker omdat, een enkele uitglijder daargelaten, het Nederlandse debat over het zelfgekozen levenseinde door de bank genomen respectvol en genuanceerd is, ook qua taalgebruik. De CLW vertegenwoordigt hierin het breder gedragen standpunt dat mensen die hun leven voltooid vinden daar zelf over mogen beschikken, en daar hulp bij mogen krijgen.

Maar als de vermoedens en verdenkingen kloppen, dan gaat de CLW – of leden daarvan – wel veel te ver. Officieel verstrekt de organisatie niet het ‘middel X’, maar het lijkt erop dat mensen er tijdens huiskamerbijeenkomsten tamelijk concreet over praten, en het na afloop ook kunnen kopen. Gevoegd bij signalen van artsen dat de gewenste dood door het middel mogelijk niet zo zacht is, kun je alleen maar constateren: op dit soort van schimmigheid zitten we niet te wachten.

Wat dan wel? Het initiatiefwetsvoorstel voltooid leven van D66 zal de komende kabinetsperiode ongetwijfeld tot veel politiek debat leiden – de ChristenUnie is er bepaald niet voor maar biedt nu, anders dan de afgelopen jaren, de ruimte voor dat debat. Vraag daarbij moet vooral zijn wat zo’n nieuwe wet toevoegt.

Stervenshulp moet transparant en toetsbaar

Want hulp bij zelfdoding zonder verdere vragen is vele bruggen te ver, en trouwens ook niet wat D66 beoogt. Stervenshulp moet transparant en toetsbaar zijn, alleen al om te voorkomen dat er dodelijke middelen gaan rondslingeren. Je zult willen weten of zo’n verzoek vrijwillig wordt gedaan en geen tijdelijke opwelling is, en of er andere mogelijkheden zijn om het lijden te verlichten. Dat zit allemaal in de huidige euthanasiewet.

Die twintig jaar oude wet blijkt redelijk wat ruimte te bieden, meer dan sommigen wellicht dachten. Beginnende dementie, of angst daarvoor, psychiatrische aandoeningen, of een optelsom van lichamelijke en psychische ouderdomskwalen kunnen reden zijn voor het honoreren van een euthanasieverzoek.

Dat proces staat niet stil, juist omdat het begrip ‘lijden’ geen hard wiskundig gegeven is. Veranderende opvattingen over wat lijden is, kunnen heel geleidelijk hun weg vinden naar de euthanasiepraktijk, en ook leiden tot een iets andere juridische interpretatie van wat precies wel en niet mag. Dat is in principe een gezond en zorgvuldig proces. Voor het moment is dat voldoende. Wel of niet ingaan op een verzoek om stervenshulp is een moeilijke beslissing, en dat moet het vooral blijven.