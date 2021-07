De Europese Green Deal is onontkoombaar, dus omarm hem

Ongekend ingrijpend, de hele economie én iedere Europese burger zal het merken. Kort samengevat is dat de impact van de twaalf nieuwe klimaatwetten die Eurocommissaris Frans Timmermans deze week presenteerde. Waar het nu op aankomt, is leiderschap, vooral van regeringsleiders. Want deze plannen zijn er niet voor niets. Het is het Europese antwoord op het klimaatprobleem, dat nu al aanwijsbaar wereldwijd leidt tot een grilliger weerbeeld, zoals temperatuur­records, felle stortbuien en meer stormen. Bovendien is Timmermans’ pakket een uitwerking van eerder ­gemaakte Europese afspraken om de CO 2 -uitstoot in 2030 met 55 procent te beperken – allemaal om de ­opwarming van de aarde af te remmen, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs (2015).

Helder signaal nodig

Veel van de voorgestelde maatregelen zijn een flinke plus op al bestaand beleid. Zoals het zwaarder belasten van fossiele brandstoffen, waardoor energieslurpende bedrijven fors meer belasting gaan betalen, maar ook maatregelen waardoor burgers sneller voor elektrische auto’s kiezen of gasloos gaan wonen. Vernieuwend is hoe de Europese commissie de grote weeffout van mondiale klimaatverdragen herstelt: de aanpak van de luchtvaart en zeescheepvaart. Die hadden te veel een status aparte, mochten hun eigen klimaatbeleid uitdokteren – wat in de praktijk te weinig opleverde. Brussel wil dat deze sectoren onder andere voor hun CO 2 -uitstoot gaan betalen. Baanbrekend is verder hoe aan de Europese grens een CO 2 -belasting wordt ingevoerd voor bulkgoederen. Juist omdat deze Green Deal zoveel belangen raakt, is de komende jaren veel weerstand te verwachten. Dat is een groot risico. Er is nog een lange weg in Brussel te gaan én binnen de lidstaten, voor nationale wetgeving. Daarom is het van grote betekenis als de nationale leiders deze Green Deal publiekelijk omarmen en zo aan burgers en bedrijven een helder ­signaal geven.

Grotere belangen staan op het spel

Niet alleen omdat die regeringsleiders zelf eerder bij Brussel aanstuurden op extra klimaatambitie. Of omdat de Europese commissie zo moedig haar nek uitsteekt. Wel omdat er veel grotere belangen op het spel staan dan de zorgen over de betaalbaarheid van vliegvakanties of het autorijden van de huidige generatie. Draagvlak creëren is daarbij natuurlijk belangrijk. Maar nu zoveel van de hele samenleving gevraagd wordt, is vooral leiderschap vereist. Juist in tijden van populisme, is het noodzakelijk het hele verhaal te vertellen. Dat tegenover alle gevraagde inspanningen er ook beloningen staan – bijvoorbeeld lagere energieprijzen. Dat wie energiearmoede vreest, kan aankloppen bij een sociaal klimaatfonds – gevuld door de CO 2 -taks die grote vervuilers gaan betalen. Maar vooral ook, dat niets doen geen optie is.