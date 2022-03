De EU zou haar eigen geschiedenis in gedachten moeten houden

Is het mogelijk aan de zijde van Oekraïne te staan en tegelijkertijd Moskou – of liever misschien: de Russen – ervan te doordringen dat er geen dreiging uitgaat van een unie van democratische Europese landen? Sterker nog: dat we zouden willen dat een vrij en welvarend Rusland bondgenoot was van zo’n unie? Ik geef toe, veel naïever kun je nu niet klinken, en toch geloof ik dat dit de opgave is: solidair zijn met Kiev en tegelijkertijd de Russische bevolking en de kring rond het Kremlin de boodschap geven dat er uitzicht is op een vreedzaam Europa.

Ik bedoel niet dat dat uitzicht vanzelf een keer werkelijkheid wordt. We zijn er op dit moment zo ver van verwijderd dat je je eigenlijk alleen het meest verschrikkelijke kunt voorstellen: een haperend Russisch grondoffensief, waarna een gefrustreerde Poetin kiest voor het rücksichtslos bombarderen van hele steden, zie Grozny, zie Aleppo. Met als geopolitiek resultaat een permanente staat van net-geen-oorlog tussen Oost en West, en dat terwijl de kernwapens op scherp staan – opeens wordt ook door bedachtzame experts serieus gesproken over de dreiging van een Derde Wereldoorlog. De Brits-Amerikaanse Ruslandkenner Fiona Hill, voormalig lid van de Nationale Veiligheidsraad van de VS, zegt zelfs dat die al een tijdje gaande is.

Na de Koude Oorlog, aldus Hill in een interview met de nieuwssite Politico, volgde een periode van relatieve rust, vergelijkbaar met het interbellum tussen de Eerst en de Tweede Wereldoorlog, maar die rust is voorbij. En zoals eerdere gewapende conflicten vaak voortzettingen waren van historische botsingen, zo ook nu: de Koude Oorlog wordt voortgezet in hete vorm, en dat begon al in 2014, met de Russische inname van de Krim.

Met het herstel van het Russische rijk als ideaal, sloopt Poetin het beginsel dat je je een ander land niet toe-eigent, en daarmee bedreigt hij meer dan Oekraïne, zegt Hill. “Oekraïne is de frontlinie geworden, niet alleen in een strijd om welke landen wel of niet lid kunnen worden van de Navo, of een strijd tussen democratieën en autocratieën, maar een strijd om het voortbestaan van het internationale systeem van regels, waarin landen niet met geweld kunnen pakken wat ze willen.”

Ik denk dat Hill het begrip wereldoorlog te ver oprekt als ze zegt dat daar al sprake van is, maar ze heeft in zoverre gelijk dat de huidige clash de hele wereldorde en het internationale recht raakt, zoals na 1945 ook de Oost-West-deling de hele wereld raakte. Het is precies die deling waar Poetin naar terug wil, en Oekraïne juist niet – Kievs officiële aanvraag voor het lidmaatschap van de EU, gedaan in de dramatische context van Russische agressie, is daarvan de ultieme uitdrukking.

Maar bij de behandeling van die aanvraag zou de EU haar eigen geschiedenis in gedachten moeten houden: het fundament voor de Europese eenwording was de verzoening tussen de voormalige vijanden Duitsland en Frankrijk. We hebben het over de lange termijn, na deze oorlog, waarvan we niet weten hoe die afloopt. Maar als we Kiev ooit binnenhalen, moeten we Moskou daarbij betrekken.