De EU anti-Amerikaans? Nou breekt mijn klomp

‘Eurocraten en Eurofielen dromen van een Euronalisme’, schreef mijn collega-columnist Patrick van Schie eerder van de week op deze site. ‘Een saamhorigheidsgevoel op Europese schaal dat mede gebaseerd moet zijn op anti-Amerikanisme’.

Ik moet bekennen dat ik niet wist hoe ik het had. Hoe komt Van Schie erbij dat de EU een anti-Amerikaans project zou zijn? Heeft hij zijn oren misschien iets te veel laten hangen naar de clown in het Witte Huis? Is het hem ontgaan dat Europa zichzelf altijd beschouwd heeft als de beste bondgenoot van Amerika – totdat diezelfde clown daar een tijdbom onder legde?

Van Schies bewijs van Europees anti-Amerikanisme is nogal dun: ‘Wij moeten … immers de handen ineenslaan om een vuist te kunnen maken tegen de Verenigde Staten, of tegen China.’

Hij had er rustig Rusland aan kunnen toevoegen, en alle andere opkomende economieën in de Derde Wereld. Die ‘vuist’ is immers vooral een economische kwestie. Zoals de liberaal Van Schie zal weten is de wereld, in de woorden van Michel Houellebecq, een plaats van markt en strijd. Wie zoals de meeste Europese landen te klein is om zichzelf daarin te handhaven, heeft inderdaad geen andere keus dan ‘de handen ineen te slaan.’

Eenheidsworst

Anti-Amerikanisme en welk ander anti- ook komt er pas bij kijken wanneer de economie plaats maakt voor de cultuur, in de breedst mogelijke zin. Daar is het Van Schie dan ook om te doen – al vindt de culturele strijd volgens hem vooral binnen Europa plaats. In haar streven naar Europese eenheidsworst ontkent de EU volgens hem het bestaansrecht van plaatselijke zeden, gewoonten, eigenheden en tradities.

Tot op zekere hoogte is dat juist. De werkzaamheid van de EU schuilt voor het overgrote deel in de richtlijnen, ‘wetten’ en andere voorschriften. Die moeten in een moderne democratie nu eenmaal voor iedereen gelijk moeten zijn. Af en toe komt dat in botsing met lokale praktijken of tradities - vaak met goede redenen, want tradities zijn niet per se heilzaam. Exclusief mannenstemrecht was óók een traditie.

Kan de EU rekening houden met haar diversiteit – die door haarzelf bovendien tot haar sterke punten gerekend wordt? In zijn jongste rapport pleit de WRR daarvoor en helemaal onsympathiek klinkt dat niet. Zelfs Frankrijk, het meest centralistische land van Europa, maakt op de algemeenheid van zijn wetten soms inbreuk, bijvoorbeeld wanneer het in het zuidwesten en zuidoosten van het land het stierengevecht toestaat dat elders verboden is.

Niet iedereen zal juichen bij zo’n voorbeeld, maar het gaat om het principe.