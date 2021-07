De erfenis van Peter R.: ga eropaf, iedereen moet helpen

De moordenaars van Peter R. de Vries en hun opdrachtgevers staken een schaamteloze middelvinger op naar de samenleving. Een ­leven is niets waard.

Dat blijkt uit de nonchalante domheid waarmee de mannen die de trekker overhaalden zich lieten pakken. Ze zijn vervangbaar. Hun opdrachtgevers weten dat de link tussen hen en de uitvoerders niet zal kunnen worden gelegd. Dat maakt de Ridouan Taghi’s van deze wereld tot een angstaanjagend mensensoort. Hoewel nog niets zeker en bewezen is, zijn de gewoonten van de drugsbaronnen genoegzaam bekend. Dat de politie in staat moet worden gesteld die maffiosi op te pakken en voor de rechter te brengen is een open deur. Maar er zijn twee andere wegen waarlangs de plaag kan worden bestreden: preventie en ‘onthouding’.

Het verhaal is bekend. Jochies van twaalf en dertien jaar – vaak met migratieachtergrond of uit disfunctionele gezinnen – zien grote jongens en stoere kerels met dure auto’s, toffe kleding en allerlei begeerlijke spullen, waaronder vrouwen. Wie wil niet de bink zijn, het voorwerp van afgunst?

Het begint met het doen van een kleine boodschap, een eenvoudig taakje, waar best een leuk bedragje tegenover staat. Zo klaar. Volgende keer weer. De wereld waar ze langzaam inrollen heeft spanning, glamour en de glans van goud. Besef van schuld, als dat er al is, wordt afgekocht met euro’s en op cynische wijze de maatschappij in de schoenen geschoven, die er immers om vraagt.

Een slecht ontwikkeld geweten

Ze hebben geen andere kans op succes dan via de criminaliteit. Suffe of vermoeiende baantjes: hen niet gezien. Nadenken over Goed en Kwaad? Ze weten niet hoe dat moet. Vaak zijn ze zwakbegaafd. In ieder geval hebben ze een slecht ontwikkeld geweten. In zekere zin hebben ze gelijk: de gelegenheid maakt de dief. De criminaliteit rond drugs wordt bepaald door de vraag en de risico’s.

Ik zal hier geen pleidooi houden voor volledige legalisering van alle drugs, maar ik denk dat cannabis (teelt en verkoop) wel gelegaliseerd zou moeten worden. Niet dat wiet zo onschuldig is, maar dat is alcohol ook niet. De teelt is nu nog verboden. Zo kon in het brave Bennebroek een hennepkwekerij worden opgerold die als dekmantel een ijssalon had, die Pablo’s IJscobar heette.

Vrij geestig. Anders ligt het bij opiaten en verslavende designerdrugs.

De jongens van dertien, veertien jaar zetten hun eerste stap op de weg naar luxe met een bezorgdienst van roesmiddelen, te beginnen met de ‘gewone’ en dan de duurdere. Er is weinig dat hen tegenhoudt. School en thuis zijn niet de oorden waar erg op ze wordt gelet. In moeilijke buurten hebben scholen te weinig leerkrachten en te veel problemen. Thuis is het vaak al even chaotisch.

De keten begint en eindigt bij de gebruiker

Soms zijn de jongens kleine prinsjes, maar hebben de ouders geen idee waar ze uithangen of wat ze uitvoeren. Daar ligt een groot terrein braak voor het onderwijs en voor de maatschappelijke organisaties. Ga eropaf. Wees aanwezig. Anders raak je ze kwijt waar je bij staat. Iedereen moet daarbij helpen.

De gewoonte onder het uitgaanspubliek of van de snelle jongens op de Amsterdamse Zuidas om de neus vol te stoppen met een lijntje coke, leidt rechtstreeks tot moord. Amsterdam snuift met gemak drie kilo per dag weg. Die feestvierders hebben de kansen en het succes die de drugsrunners uit Geuzenveld niet hebben. Het kan ze niet schelen. Ook zij hebben een slecht ontwikkeld geweten.

De keten begint en eindigt bij de gebruiker. Omdat die zich even on top of the world wil voelen, werd Peter R. de Vries vermoord. Dat soort modieus drugsgebruik is kortzichtig en asociaal. Het is misdadig.

Ken je iemand die het doet? Geef ze de middelvinger.

Nelleke Noordervliet (Rotterdam, 1945) schreef meerdere romans, novelles en theaterstukken. In 2018 won ze de Constantijn Huygens-prijs voor haar gehele oeuvre. In haar column in Trouw bespiegelt ze tweewekelijks op de actualiteit. Lees ze hier terug.