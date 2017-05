De enige plaats van de man is zijn staanplaats

Maar van tijd tot tijd sloeg wel de twijfel toe. Wisten die meisjes dat ook? Ze gedroegen zich er in ieder geval lang niet altijd naar. Menigeen zal toen misschien voor het eerst echt ervaren hebben dat het in het leven niet altijd eerlijk toegaat en de brutaalsten de halve wereld hebben. Met spijt en vernedering zagen we de leukste nee-zeggende meisjes nogal eens aan het eind van de avond vertrekken met de branies die zich daar niets van hadden aangetrokken.

Nee is niet altijd nee

Intussen begrijp ik er meer van. Zelfs het in dit opzicht weinig lankmoedige Trouw kon onlangs vaststellen: in het zwembad is nee niet altijd nee. Een klein interviewtje met tienermeisjes maakt daarin duidelijk hoe dat werkt. 'Als we iets niet willen zeggen we nee', zegt de een. 'Als we iets wel willen, of misschien wel willen, dan zeggen we: Nou, nee', vult de ander aan. Met als hilarische conclusie: 'Meisjes laten duidelijk zien wat ze willen' en 'Jongens moeten beter opletten'.

We wisten dat je met de raadselachtige sekse heel voorzichtig moest omgaan

Dat laatste klinkt plotseling weer heel bekend. Als er iets scheefloopt, is het bij voorbaat duidelijk bij wie de schuld ligt, binnen of buiten het zwembad. En ik vrees dat het gemakkelijk misgaat. Twee andere meisjes in hetzelfde stuk zeggen een voorkeur te hebben voor 'getinte' jongens. 'Ze zijn knap', zegt een van hen, 'en je kunt er mee lachen'. Van oudsher is humor nu eenmaal een van de meest doeltreffende vormen van baltsgedrag. Maar ook: 'Ze durven meer'. Wát durven ze meer? Ik vrees: net te doen of meisjes géén 'nee' zeggen.

Daar kun je als jongen of later 'boze witte man' gebelgd over zitten doen, maar veel helpt dat niet en aantrekkelijker word je er zéker niet door. Wel brengt het je enig gevoel van betrekkelijkheid bij rond de parolen van deugdzaamheid waarmee de zedenmeesters en -meesteressen van vandaag hel en verdoemenis preken. De werkelijkheid is altijd veel subtieler en ingewikkelder dan hun banvloeken veronderstellen en hun morele oordeel in praktijk brengt. Het beste trokken we ons er niet te veel van aan - of smoren hun preken zo goed mogelijk in een kwinkslag.