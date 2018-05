De enige echte vraag klinkt niet: Willen we dat vliegveld in Lelystad?

Het gejuich in het VVD-kamp was vorige maand bijna zo luid als de vliegtuigen die ze graag snel zien opstijgen van vliegveld Lelystad. Reden was de goedkeuring van het geactualiseerde milieueffectrapport door de betrokken commissie.

Minister Cora van Nieuwenhuizen oordeelde dat 'het goed is dat we verder kunnen' en haar partijgenoot Remco Dijkstra gaat zelfs uit van snelle opening van Lelystad Airport.

D66 is nog niet zover, maar geeft geen inhoudelijke tegenargumenten. Deze partij kiest voor een formele bedenking, omdat niet zeker is dat vakantievluchten wel gedwongen verplaatst kunnen worden. De serieuze slag om de arm van de Commissie voor de Milieueffectrapportage - we weten nog niet wat de toekomstige herinrichting van het luchtruim voor milieueffect heeft - werd vermeld, als verplicht terzijde.

Géén groen licht

Het lijkt erop dat niemand binnen de coalitie de discussie wil voeren over de enig passende vraag: willen we dat vliegveld wel of willen we het niet? Het besluit is al lang genomen en het rapport lijkt zo slechts een formaliteit. Juridisch gezien is dat minimaal discutabel. Het milieueffectrapport is géén groen licht voor uitbreiding van de luchthaven.

Zowel de letter als de geest van de Wet milieubeheer (art. 7: Milieueffectrapportage) vraagt om de omgekeerde weg: eerst beschrijving van de milieueffecten van een activiteit - inclusief beschrijving van een alternatieve oplossing met bijbehorende milieueffecten - en dan beoordeling en vaststelling van het plan. Het rapport brengt de milieueffecten in beeld. Nu ligt er de vraag of we die als samenleving willen accepteren.