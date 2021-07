De elite verschuilt zich achter collectieve excuses en miskent zo het onrecht voor velen

Tijdens de herdenking van de slavernij heeft burgemeester Femke Halsema excuses aangeboden namens de stad Amsterdam. Onomstotelijk is uit onderzoek duidelijk geworden dat de welvaart van de stad – de prachtige koopmanshuizen langs de Herengracht en de Keizersgracht – over de ruggen van slaven is verworven. Er is alle reden voor excuses. Halsema herinnerde in haar toespraak terecht aan het leed en de ontmenselijking van de slavernij.

Toch schuurt er iets in de veronderstelde collectiviteit. Ruim vierenhalve eeuw na het begin van de slavenhandel en gegeven de welvaart van onze steden in de Randstad lijkt dat geen interessante vraag maar toch: over welk Amsterdam ging en gaat het?

De diensters van de toenmalige burgemeester van Amsterdam en van de kooplieden, die in de zeventiende eeuw zeven dagen per week veertien uur per dag moesten werken, waren dan wel geen slaven, maar je kunt ze moeilijk als profiteurs van de slavernij zien. Net als het grootste deel van de Amsterdamse bevolking die in die eeuw slecht behuisd, ongezond en in armoede leefde, waren zij níet degenen die profiteerden van de winsten die behaald werden met suiker, specerijen en cacao.

Knokken om te overleven

Zo zullen ook veel Amsterdammers die vandaag dagelijks knokken om te overleven zich niet zo direct aangesproken voelen door de gedachte dat Amsterdam rijk is geworden over de ruggen van slaven. Hun voorouders en zijzelf hebben er in ieder geval niets van gemerkt.

De diensters van de zeventiende eeuw hadden meer gemeenschappelijk met de slaven dan met de kooplieden en de vroede vaderen van Amsterdam. Zoals de textielarbeiders in de negentiende eeuw in Tilburg meer gemeen hadden met de plantagearbeiders dan met de textielbaronnen. En zoals de logistiek-medewerkers van Amazon meer gemeen hebben met de arbeiders in de Chinese sweatshops dan met Jeff Bezos.

Alsof sprake is van collectieve verantwoordelijkheid

Elke keer is het een kleine groep die de vruchten plukt van oneerlijke machtsverhoudingen. Die realiteit verdwijnt achter het spreken over ‘de stad’ alsof sprake is van collectieve verantwoordelijkheid en alsof alle Amsterdammers deel zijn van de rol die de elite in de geschiedenis heeft gespeeld.

Onlangs vond iets vergelijkbaars plaats toen de PKN excuses aanbood voor haar optreden in de oorlog. Nogal wat gewone kerkleden en nabestaanden van in het verzet omgekomen kerkleden vonden dat stuitend. Niet omdat ze wilden ontkennen wat er gebeurd was, maar omdat ze niet wilden dat het tekortschieten van de leiding van de kerk werd afgewenteld op het collectief.

Leiders verschuilen zich

Daarmee verschuilen leiders zich achter het collectief (‘we waren het allemaal’) en miskennen ze dat het aandeel in slavernij, kolonialisme en collaboratie vrijwel altijd bij de kleine groep met de macht zit.

Spreken in collectieve termen leidt ook tot een verdeel- en heerspolitiek. Het ‘wit en zwart’-debat slaagt er effectief in solidariteit te voorkomen tussen de zwarte en witte onderkant van de samenleving. Ik vind het elke keer weer pijnlijk te zien dat met labels als racistisch en xenofoob de gemarginaliseerde witte bevolking van ons land wordt uitgespeeld tegen het zwarte deel van onze samenleving.

Mensen aan de rand van de samenleving zien elkaar als bedreiging terwijl de bovenlaag buiten schot blijft

Zo wordt effectief voorkomen dat nieuwe bewegingen van solidariteit ontstaan tussen verschillende bevolkingsgroepen die ieder op hun eigen wijze aan de rand van de samenleving staan. Mensen aan de rand van de samenleving zien elkaar als concurrenten en als bedreiging terwijl de bovenlaag buiten schot blijft.

Het slavernijverleden vraagt om erkenning en ook om excuses, maar die zouden niet voorbij mogen gaan aan de realiteit dat het vooral een kleine bovenlaag was die ervan profiteerde en dat de geschiedenis zich wat dat betreft herhaalt.

Met zulke collectieve excuses blijft een deel van de geschiedenis van uitbuiting en onrecht miskend.

Lees ook:

Amsterdam biedt excuses aan voor slavernijverleden. ‘Als bestuur nemen wij onze verantwoordelijkheid’

Amsterdam bood langverwachte excuses aan voor zijn besmette verleden. Dat deed burgemeester Halsema tijdens Keti Koti, de nationale herdenking van het afschaffen van de slavernij.

De witte superioriteitsgordel heeft een flinke dreun gekregen

Het is 1 juli en het slavernijverleden wordt in besloten kring herdacht. Ik stap met een vriend in Utrecht op de trein richting Amsterdam om deze historische gebeurtenis mee te maken. Onderweg ben ik stil. Ik vraag me voortdurend af waarom het zo lang duurt voordat Nederland zijn excuses maakt.