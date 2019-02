De elite houdt het basisinkomen tegen

In het artikel van Ingrid Robeyns over het basisinkomen mis ik een aantal voordelen van het basisinkomen, zoals de verhoging van welzijn, een gezondere bevolking, minder stress, minder burn-out, meer creatieve ontplooiingsmogelijkheden. Maar vooral vind ik het een eenzijdig stuk, geënt op het denken van tegenwoordig, het denken in geld.

Het basisinkomen biedt voor iedereen de kans om de regie van zijn of haar leven in eigen hand te nemen en in het leven zelf keuzes te maken. Om het basisinkomen ingevoerd te krijgen is een andere manier van denken noodzakelijk.

Het is juist de bedoeling dat mensen met voldoende financiële middelen een groot deel van de kosten van het basisinkomen opbrengen

Ons denken van tegenwoordig richt zich op geld, inkomen, kosten, het ‘meer-meer’-principe. Geld is geen middel meer, maar een doel. Door dit los te laten en te kijken naar de voordelen van een basisinkomen en een meer rechtvaardige verdeling van onze welvaart kan men ook anders kijken naar de voordelen van zo’n andere verdeling.

Mevrouw Robeyns beschrijft met name de kosten, de hedendaagse verdeeldheid, het politiek electoraat en het feit dat er meer belasting betaald moet worden over het inkomen dat er naast het basisinkomen verworven wordt. Dat met name zou de financiering en invoering van het basisinkomen in de weg staan.

Drempels bedenken Mijns inziens is dit precies waar de schoen wringt. Het bedenken van dit soort drempels zorgt ervoor dat er niets gebeurt. De gedachte dat het de mensen met geld, de elite, het electoraat, de vermogenden geld gaat kosten is al voldoende om andere ‘oplossingen’ te bedenken. Het is juist de bedoeling dat er een andere verdeling van ‘verwerving van inkomen’ wordt gevonden. Het is de bedoeling dat de mensen met voldoende financiële middelen een groot deel van de kosten van invoering op gaan brengen. Alleen zo verandert er wat aan de situatie van al die mensen, die net (niet) de eindjes aan elkaar kunnen knopen, die nu onder de armoedegrens leven, die afhankelijk zijn van de voedselbank. Welzijn is iets anders en veel belangrijker dan welvaart. Een basisinkomen van 1500 euro per maand is heel goed te financieren. De hobbel die genomen moet worden heeft meer te maken met de angst om een stuk van onze (overtollige) persoonlijke welvaart af te staan dan dat het invoeren financieel niet mogelijk zou zijn.

