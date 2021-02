De Elfstedentocht kan best doorgaan

Het verenigingsbestuur Friesche Elfsteden besloot al in november dat de Tocht der Tochten vanwege corona niet door kan gaan. Maar met een paar aanpassingen kunnen driehonderd atleten de Elfstedentocht wel degelijk schaatsen, betoogt Douwe Gerlof Heeringa uit Westhoek.

Hier aan de Friese Waddenkust, op een paar kilometer van De Route, kijk ik naar de geringe sneeuwval en naar het weerbericht voor de komende dagen. Mij is het wel duidelijk: er komt een ­ijsvloer die dik genoeg zal zijn voor een Elfstedentocht. Meteorologen voorspellen ideale omstandigheden.

Nu wordt ons Friezen al jaren rond 1 december beloofd: het verenigingsbestuur Friesche Elfsteden kan binnen 48 uur een Tocht organiseren. Maar de Tocht der Tochten gaat er niet komen, zo heeft het bestuur vorig jaar november gemeld. En ik vraag mij met de naderende ijsdiktes af: waarom?

Zo zouden er scenario’s voor een anderhalvemetersamenleving besproken zijn. Welke? Geen idee. Een ander evenement, ik heb het over het Songfestival, zette afge­lopen week de scenario’s op een rij en kwam tot de conclusie: er komt een Songfestival, maar niet zoals we gewend zijn. Dat zou toch ook voor een Elfstedentocht moeten kunnen?

Ik denk dan aan alleen de wedstrijd verrijden. Die zou volledig ­online en op de televisie te volgen moeten zijn. Voor iedereen die, net als ik, klaar is met alle online bingo’s en pubquizzen. De Elfstedentocht kan van vijf uur ’s ochtends tot half een ‘s middags worden gereden, door driehonderd ­atleten.

Er worden geen tribunes gebouwd. Er komen geen feestjes, een idee waarvan de uitvoering wordt geholpen door het simpele feit dat er ook in Fryslân geen enkele kroeg open mag. Er is hier bovendien zoveel ruimte dat de bewoners van de dorpjes aan de route gerust op vijftien méter afstand van elkaar kunnen staan kijken. Maar dat betekent dus ook: er mogen deze ene keer géén bezoekers van buiten de provincie komen kijken.

Als het Vlaanderen lukt om Brabanders effectief op de grens te keren, waarom zou het één dag de Friezen niet lukken met de Hollanders? De Afsluitdijk is toch altijd stuk. Checkpoints bij Buitenpost (what’s in a name), Wolvega en Lemmer doen het voor de rest.

Wat een innovatief idee in deze gure tijden. En tegelijkertijd biedt een Elfstedentocht ook hoop. En een nationaal besef bij het kijken naar die driehonderd ploeterende oermensen, strijdend tegen de ­elementen: die avondklok valt ­eigenlijk best mee.

