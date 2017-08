De duurzame-menstruatiehype is een zegen

Zijn item had de uitzending niet gehaald omdat men het op de redactie nogal een ‘plastisch’ en ‘commercieel’ onderwerp vond. Ik had nog nooit zo’n cupje gezien en zag mezelf er al mee klungelen: inbrengen en uithalen en vervolgens legen in het toilet, drie handelingen die in mijn geval gegarandeerd mis zouden gaan. Maar op zich, het leek handig, want twee keer per dag verwisselen in plaats van om de twee uur een nieuwe tampon. Omdat we een reis gaan maken naar een oncomfortabele bestemming dacht ik: kom maar op met die cup.

Duurzaam menstrueren, het is een trend aan het worden. Wat zeg ik, het is zowat een feministische daad. Daar waar het ‘NOS Journaal’ terugdeinsde, had NRC Handelsblad er een heel artikel over. Hoe menstruatie tegenwoordig big business is.

Modeketen Monki, een merk wat sowieso nogal van de powerfeministische lijn is met teksten als ‘Girls support girls’ en ‘Power to equality’ op hun shirts, had een persbericht uitgestuurd dat het taboe van menstruatie af moest. En dus nu ondergoed in hun collectie heeft met teksten als ‘bloody queen’ en ‘powerpussy’. Het laatste wat je je voelt tijdens je menstruatie is een power pussy, maar dat terzijde.

Verbannen Daar waar we het in het Westen allemaal cool willen vinden, en power pussy’s van menstruerende vrouwen willen maken, worden vrouwen in Nepal vijf dagen naar een schuur of hut verbannen omdat ze tijdens de menstruatie onrein zouden zijn en ongeluk brengen. In Nederland verbannen we vrouwen dan niet vanwege onreinheid naar een hut. Maar nog niet zo lang geleden waren er reclames te zien van een groot maandverbandmerk, waarin we een vrouw in een volle lift ongemakkelijk zien kijken omdat het misschien wel te ruiken of te zien viel dat ze ongesteld zou zijn, wat natuurlijk dankzij dat merk maandverband volgepompt met parfum wordt voorkomen. Bloed is vies en menstruatie gatsie, is de boodschap. Wat dat betreft is de duurzame-menstruatiehype een zegen. We mogen ongesteld zijn! In Italië is zelfs een menstruatieverlof van drie dagen geopperd. Hoe fijn om drie dagen even van de radar te zijn. Dat je je niet ziek hoeft te melden. Maar dat vinden we in Nederland jammer genoeg aanstellerij. Terwijl ik denk: hoezo, vrouwen zijn nou eenmaal ongesteld en mannen niet. Big deal. Vol goede moed ging ik aan de slag met het cupje. Veel oefenen was het advies. Maar wat een geklungel en gehannes. Eindeloos handen wassen voor en na. Angstaanvallen. Hoe ga ik dit doen dan? Wat als er geen stromend water is in het toilet? Dan kun je een flesje water meenemen, aldus de website. Een flesje water? Ja, ik ben heel feministisch, maar ik geloof niet dat duurzaam menstrueren daarbij hoort.

