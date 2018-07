De duivenhouder komt voor zijn vogels op, net als andere dierenliefhebbers

Als het Natuurdagboek van Koos Dijksterhuis over de handtekeningenactie van postduivenhouders tegen de bescherming van roofvogels bedoeld is om de discussie op gang te houden, dan wil ik graag mijn bijdrage leveren.

De postduivenhouders worden in Dijksterhuis' rubriek wel heel erg negatief neergezet. Ze zouden niets weten van het broeden van roofdieren en een duif zou voor hen slechts een product zijn zonder veel waarde dat je gewoon de nek om moet draaien als die de weg naar huis niet meer weet.

Maar als je duiven gaat houden, heb je iets met dieren. Anders houd je het niet vol. Dieren moet je dagelijks verzorgen en met vakanties moet je zorgen dat dit gewoon door kan gaan. Precies als met honden en poezen. Met dieren die je zo intensief moet verzorgen, veelal zelf hebt gekweekt, bouw je een band op en je zorgt ervoor dat ze een goede gezondheid hebben.

Ik heb weleens gehoord van iemand van een Nederlandse roofvogelvereniging dat het voedsel van de sperwer, havik en slechtvalk voor een kwart bestaat uit duiven. Voorts vertelde deze persoon dat deze dieren gemiddeld vier keer moeten aanzetten alvorens een prooi te hebben bemachtigd. Hoe beschadigd de aan hen ontsnapte duiven zijn, is niet bekend.

Is het dan zo raar dat zij die voor de duif als huisdier gekozen hebben en last ondervinden van de naderende roofvogels, nu opkomen voor hun lievelingsdieren? Hun hobby bestaat zeker niet uit het bewust kweken van roofvogelvoer. Je mag toch veronderstellen dat hoe dichter de roofvogels de bebouwde kom naderen, des te groter de kans wordt dat ze daar ook primair hun voedsel gaan zoeken. Zeker bij de sperwer is het zo dat ook zangvogels, mezen en spreeuwen slachtoffers zijn.

Vogelbescherming.nl schrijft op haar website dat slechtvalken zichzelf hebben geïmporteerd en worden geholpen in de voortplanting via het aanbrengen van broedkasten tot midden in de stad. Dezelfde organisatie meldt dat de sperwer en de havik ook steeds dichter bij de bewoonde wereld hun nesten bouwen. Het overgrote deel van de duivenliefhebbers weet overigens best dat deze vogels zelf nesten bouwen.

Cultureel erfgoed

In de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen is de duivensport officieel tot cultureel erfgoed verklaard. Daar wordt het houden van duiven blijkbaar hoger gewaardeerd dan door Koos Dijksterhuis. Ook daar zal er best wel een duivenhouder te vinden zijn die zeer negatief reageert als iemand meldt dat hij een duif van hem binnen heeft gekregen, zoals Dijksterhuis beschrijft. Maar om dergelijke uitspraken uit te smeren over de Nederlandse duivenliefhebberij, dat gaat te ver.

Ga eens na hoe je zelf zou reageren als je geniet van je rondvliegende duiven en ineens komt een slechtvalk er een uit de groep plukken. Als je dan 'geluk' hebt kun je via een webcam nog zien hoe het slachtoffer in de nestkast wordt opgepeuzeld.

Hoe meer roofvogels in en om de bebouwde kom nestelen, hoe groter het probleem is van de duivenhouders. Is het dan zo raar dat er actie gevoerd wordt om een ander evenwicht te bewerkstelligen? De petitie van de postduivenhouders roept nergens op tot het geheel laten verdwijnen van de roofvogelstand. Er wordt slechts aandacht gevraagd voor een partij die nadeel ondervindt in haar hobby van ontwikkelingen die ze zelf niet in de hand heeft. Heel menselijk.