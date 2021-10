De druk van de topsport neemt lelijke vormen aan

We hebben een krankzinnig systeem geschapen en we weten het. De vraag is of we ervan af willen. Het gaat om een heilige koe: de topsport. En die verraadt hoe wij denken. Verder moeten we, sneller, hoger, beter, harder. In elk geval, zo luidt de officiële ambitie, onderschreven door de overheid, moet Nederland bij Olympische Spelen altijd eindigen in de top tien van de medaillespiegel, de spiegel die vertelt wie wij zijn. “Dit kleine landje presteert toch wel wat, de rest van de wereld ziet dat”, zei NOC-chef Maurits Hendriks toen ik hem een paar jaar geleden sprak voor Trouw.

Maar als de medailles de top van de piramide vormen, wat gebeurt er dan daaronder? Alle sportbonden in Nederland worden financieel afgerekend op hun bijdrage aan het olympische succes: wie niet scoort, krijgt minder geld. Dit draagt bij aan een regime waarin sporters, soms vanaf zeer jong, gedwongen worden te ‘leveren’.

Bij het turnen zien we het gevolg van zo’n cultuur. ‘Intimidatie, isolatie, uitsluiting, manipulatie en machtsmisbruik’, zo vatte deze krant het gisteren samen.

Gaat het er bij andere sporten ook zo onsportief aan toe? Staatssecretaris Paul Blokhuis wil dat zo snel mogelijk laten onderzoeken, na signalen dat ook elders ‘misstanden’ voorkomen.

Dat verbaast me niet. Een systeem dat uitgaat van opgelegde uitkomsten – noem het een medaillemachine – zet mensen sowieso onder druk, en die druk zal onvermijdelijk ook lelijke vormen aannemen, zo werken die dingen.

Ik moest bij de medailledoelen denken aan het boek Voorbij de management-maatschappij van Marjolein Quené, waarin zij schetst hoe ‘de McKinsey-methode’ de hele samenleving is gaan beheersen. De kern van de werkwijze van dit wereldwijde consultancybureau is dit: formuleer een concreet gewenst resultaat in de toekomst, en laat dat je activiteiten bepalen. Wat jouw mensen – in dit geval: sporters – aan eigen motivatie hebben, is ondergeschikt aan het hogere doel. Het is meegenomen als ze plezier beleven aan hun sport, zonder plezier zijn de prestaties misschien ook wel minder, maar plezier is niet het doel. “Mensen worden tot een werktuig gemaakt, een middel om een resultaat te bereiken”, schrijft Quené, verwijzend naar de term ‘human resources’.

In mijn gesprek met Hendriks bevestigde de technisch directeur van NOC-NSF dit ongewild door het succes van zijn sporters te presenteren als een ‘impuls voor het nationale zelfvertrouwen’. “De schaatsers doen het in Sotsji uitzonderlijk goed en wat gebeurt er? De AEX stijgt.” Hendriks zag ook, dat moet ik erbij zeggen, de gevaren van het opjagen van toptalenten, en erkende dat daar onvoldoende oog voor was geweest. Hij wees op vluchtgedrag in psychische compensaties zoals anorexia.

Bij het Kamerdebat over de turnsport ging het deze week niet meer over opjagen, en werd ook de term ‘grensoverschrijdend gedrag’ ter discussie gesteld. “Gaat het niet gewoon om kindermishandeling?” vroeg Kamerlid Lisa Westerveld.

