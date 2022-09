De dood van Juliana kreeg dubbel zoveel aandacht als de dood van Elizabeth

De Engelse ziekte waart rond op de redactie, vreest een lezer die de aandacht voor het overlijden van Elizabeth overdreven groot vindt. Iets afstandelijker had het wel gemogen.

De kwestie

‘Het Verenigd Koninkrijk is in rouw’ kopt de voorpagina van 9 september. Bijlage de Verdieping beschrijft de zeventigjarige regeerperiode van Elizabeth II op vijf pagina’s, met positieve anekdotes en bescheiden ruimte voor mindere periodes, zoals die rond schoondochter Diana en zoon Andrew. Omdat door problemen in de drukkerij een van deze pagina’s niet in de krant terechtkomt, wordt dit stuk, bekort tot twee pagina’s, de volgende dag opnieuw geplaatst.

In diezelfde krant krijgt deze nieuwsgebeurtenis voorin vier hele pagina’s, over het geloof van Elizabeth en hoe burgers rouwen, maar ook over haar zoon en haar land. De dagen daarna volgt een groot artikel in de bijlage over haar buitenverblijf Balmoral, over migranten die minder met het koningshuis op hebben en een herdenking op een Britse school. De juf wil weten wat de leerlingen van het koningshuis vinden. ‘Nutteloos’, roept een van hen, waarna de juf snel vraagt om respect.

In andere artikelen gaat het over antimonarchisten die worden aangehouden en over burgers die uren in de rij staan voor het afscheid. Diana en Andrew komen soms ter sprake. Een optreden waarin Charles ruzie krijgt met een pen, levert hem in een column over internet het oordeel ‘onbeschofte peuterdrift’ op.

Afgelopen dinsdag vult een foto van de rouwstoet de halve voorpagina. De begrafenis krijgt twee pagina’s – vooral beeld vanuit een land dat volgens de correspondent ‘trots mag terugkijken op de waardigheid van de ceremonie’. De sitebezoeker heeft de dag van de begrafenis een liveblog kunnen volgen van de televisierecensente.

De standpunten

‘Heerst de Engelse ziekte op de redactie?’, vraagt een lezer. Hij is al vijftig jaar abonnee en maakte zoveel aandacht nooit mee voor het Nederlandse koningshuis, schrijft hij. Andere lezers vinden het onterecht dat de schandalen worden opgerakeld en hekelen de column over de ‘peuterdrift’.

Zaterdag 20 maart 2004 overleed Juliana. ‘De gewone koningin is overleden’, meldde de voorpagina de maandag daarna. Die was nog het dubbele formaat en net als bij Elizabeth geheel gevuld met Juliana. De necrologie in de bijlage telde ruim 4000 woorden, anderhalf keer zoveel als die van Elizabeth. In de elf dagen hierna noemden 141 artikelen de naam van Juliana. Dat is bijna twee keer zoveel als de 71 artikelen die Elizabeth noemden van overlijden tot en met begrafenis.

De dienstdoend chef van de krant, ‘chef nieuws’ genoemd, besloot daags na het overlijden van Elizabeth in overleg dat een buitenlandredacteur naar Londen zou afreizen. De correspondent was al druk met verhalen rond Balmoral en Edinburgh. “Bij zo’n grote nieuwsgebeurtenis wil je ook verslag vanuit Londen”, zegt ze.

Wordt dat niet wat veel, vroeg de redacteur zich af. Maar hij ging naar Londen en vindt achteraf dat reportages zoals die op school en onder migranten beslist wat toevoegen. Na een paar dagen werd vanuit Amsterdam besloten het rustiger aan te doen. Het feit dat de necrologie twee keer in de krant moest, droeg bij aan het beeld dat het veel was, denkt hij.

Bij een overzicht van het leven van Elizabeth hoort nou eenmaal ook aandacht voor de schandalen, zegt de buitenlandredacteur. Was het juist niet te positief? “Er is nog veel te schrijven”, meent hij, “zoals over de vraag hoe Charles het gaat doen. Maar dat komt vast nog.” De kritische leerling die hij op school aantrof, heeft hij wel aangehaald maar niet verder gesproken.

Het oordeel

Het overlijden van Elizabeth leverde prima artikelen en een origineel blog op. Ook al kreeg oud-koningin Juliana destijds dubbel zoveel aandacht, het leek inderdaad alsof nu een vorstin en vriendin van alle Nederlanders overleed. Haar uitzonderlijk lange regeerperiode verklaart dat maar ten dele.

De redactie plaatste een enkele kritische noot, maar een explicieter kritisch stuk over deze familie en de rol in de samenleving had journalistiek gesproken niet misstaan. Nu ging veel aandacht naar het mooie drama en moest de kritiek komen van de internetcolumnist. Het liveblog bevat een kritische verwondering over de Engelse rituelen, maar iets meer peper had niet misstaan. De redactie is niet geveld door de Engelse ziekte, een lichte besmetting was er wel.

Het liveblog

Dezelfde chef nieuws stelde voor het liveblog tijdens de begrafenis te laten vullen door de televisierecensente. Normaal gesproken zou zo’n blog bestaan uit berichten die de onlineredactie verzamelt. “Britten kunnen zo’n bijeenkomst extra goed organiseren, met veel drama. Het leek mij een goed idee om het liveblog daarmee aan te vullen.”

De recensente had van tevoren bedacht zich juist op deze protocollen te richten, met de typische Britse afstandelijkheid. “Bijvoorbeeld toen de zoon van William naast hem liep, maar hem geen hand mocht geven.” Ze had zich van tevoren ingelezen. Het liveblog is behoorlijk goed bekeken door sitebezoekers, net als een aantal andere stukken voor en rond de uitvaart. Het kwam niet in de papieren krant, de nieuwschef zou dat hoogstens gedaan hebben als er een nieuw artikel van was gemaakt. Daarvoor was geen tijd. De recensente en blogster had het nog wel een idee gevonden om een aantal saillante fragmenten uit het blog in de nieuwskrant te zetten.

Het liveblog over de begrafenis is voor de website van de krant zeker nuttig geweest en een volgende keer navolging waard, hoewel het jammer is dat de lezers van de papieren krant niets meekregen van deze toch aardige observaties. Misschien zou het helpen als de volgende keer van tevoren hiervoor duidelijker een centraal idee zou worden bedacht, dan komt het sneller in aanmerking voor ook de papieren krant.