De dood van Floyd - en nu die van Daunte Wright - wijst louter en alleen op een Amerikaans Probleem

Na de dood vorig jaar van de Afro-Amerikaan ­George Floyd die onder de knie van politieagent Chauvin stikte, is de stad Minneapolis opnieuw opgeschrikt door de gewelddadige dood van een zwarte burger. Daunte Wright is door een blanke agente doodgeschoten, deze dacht een taser te gebruiken maar schoot per abuis met haar pistool op hem(!).

Weliswaar is de gefilmde ­martelgang van Floyd, die minutenlang duurde, veel aangrijpender dan de dood van Wright, maar het motief van de arrestatie en gewelddadige dood van Wright is even ridicuul als die van Floyd (toen ging het om een kleine aankoop met vals geld): de registratie van de auto van Wright was niet in orde en er hing een voorwerp tegen hinderlijke geuren aan zijn ­achteruitkijkspiegel, wat zijn zicht belemmerde en niet is toegestaan. In tweede instantie ontdekte men naar verluidt een arrestatiebevel voor illegaal wapenbezit.

Dat in de VS de protesten en rellen tot nu toe relatief beperkt zijn gebleven, moet deels te maken hebben met het vertrek van Donald Trump. De vorige president werd ­ongeveer als het absolute kwaad beschouwd dat verantwoordelijk was voor bijna alle ellende in zijn land. Zijn gebrek aan empathie voor slachtoffer Floyd en de zwarte gemeenschap, en hang naar polarisatie maakten de zaken er niet beter op.

Pasgekozen president Joe Biden wist deze week snel tot kalmte op te roepen door te verklaren: “We ­weten dat de woede, de pijn en het trauma van de zwarte gemeenschap echt zijn”. Toch mag je je nu afvragen of de verontwaardiging en de woede die vorig jaar de wereld in hun greep kregen, niet buitenproportioneel waren. Of beter gezegd, voornamelijk en indirect meer tegen de persoon van Trump gericht dan als protest tegen het universele racisme.

Zal Lewis Hamilton zijn collega’s vragen om opnieuw te knielen?

Kun je de komende dagen, zoals in juni vorig jaar, een massale demonstratie op de Dam verwachten naar aanleiding van het doden van zwarte burger Daunte Wright door blanke politieagente Potter? En zal autocoureur Lewis Hamilton, vlak voor de start van de Grand Prix van Emilia-Romagna zondag, andere piloten vragen om opnieuw te knielen, maar nu voor de doodgeschoten Afro-Amerikaan? Dat valt te betwijfelen. Misschien moeten we dan concluderen dat de dood van George Floyd, zoals nu die van Daunte Wright, louter en alleen wijst op een Amerikaans Probleem. Dat van een gewelddadig en slecht opgeleide ­politie die discriminatie op grond van huidskleur niet schuwt.

Misschien is dit ook een reden tot bezinning voor activisten die de neiging hebben om ernstige incidenten elders te snel te betrekken op toestanden in eigen huis. Problemen rond discriminatie en racisme zijn er zeker, maar niet met dezelfde ernst en veelvuldigheid die de Amerikaanse politie structureel teisteren. Wellicht is dit niet de enige uitleg voor het ontbreken van internationale protesten rond de dood van Daunte Wright. Anders dan in de zomer van vorig jaar, toen men dacht met corona bijna klaar te zijn, kent de pandemie een nieuwe, gevaarlijker op­leving. Dit laat misschien weinig ruimte voor andere onderwerpen.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.