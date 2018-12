De doctrine van Willem van Hanegem, laten we die nooit vergeten

In de categorie van de grootste talenten hebben we er drie: twee voetballers, de Ajacieden Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, en een trainer, Mark van Bommel van PSV. Op De Ligt hoef je de Van Hanegem-doctrine niet toe te passen: laat die maar schuiven.

Ja, op de bewierookte De Jong toch wel. Wat was hij vlak de laatste tijd: tikjes breed, terug ook, nonchalant. Tegen Duitsland, maar meer nog in makkelijke wedstrijden, wedstrijden waarin we juist van zo’n talent (fris en fruitig, net begonnen) iets extra’s mochten verwachten. Hij zei zelf al eens dat hij gemakzuchtig kan zijn. Dat klonk mooi, die zelfkritiek, maar stap twee is dan wel de neiging te verdrijven – voor zo’n talent dan, hè, in die categorie.

De Telegraaf meldde gisteren dat Frenkie de Jong zo goed als zeker na dit seizoen naar Paris Saint-Germain gaat, voor 75 miljoen euro. Zo’n plastic club, voor zo’n jongen nog. Ik slik – ja, dit is voetbal anno nu.

Door maar naar Mark van Bommel. Als voetballer al een denker, in veel landen geweest: ja, hij heeft veel om een goede trainer te worden. Bij uitstek eentje, juist daarom, om de Van Hanegem-doctrine op toe te passen.

Het opstellen van een reserveteam in de verloren bekerwedstrijd tegen RKC was al als een beginnersfout opgeslagen. Ze doen het geregeld, trainers, hun selectie én zichzelf overschatten: met hun instructies moet het ook met reserves lukken. Juist dat Van Bommel dat óók deed, juist hij met zijn drift om zich te onderscheiden, viel me zo tegen.