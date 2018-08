De diversiteitswens van D66 ondermijnt het vertrouwen in de objectieve rechter

D66 vindt dat de rechterlijke macht wat meer een afspiegeling moet zijn van de samenleving. Dit roept de vraag op aan welke criteria zo'n afspiegeling dan zou moeten voldoen. Afkomst, religie, politieke overtuiging, geslacht?

Als het gaat om meer diversiteit qua politieke overtuiging kan ik me voorstellen dat D66 in de PVV een medestander zal vinden. Een belangrijke vraag die hier aan voorafgaat is: waarom zou de rechterlijke macht überhaupt een afspiegeling van de samenleving moeten zijn?

D66-Kamerlid Maarten Groothuis c.s. geeft als argument dat een burger zich (meer) moet kunnen herkennen in de rechter. Want een 'witte' rechter oordeelt misschien anders in een discriminatie-zaak dan een 'zwarte'. Een vrouwelijke rechter heeft mogelijk meer begrip voor een #MeToo-slachtoffer dan haar mannelijke collega. En een PVV-rechter denkt misschien wel anders over de vrijheid van meningsuiting dan een islamitische rechter. Misschien. En juist daar zit het probleem. Want met een pleidooi voor meer diversiteit wordt impliciet voeding gegeven aan twijfel aan objectieve, onafhankelijke rechters.

Verbouwereerd hield de rechter de handen strak op de rug en sprak de legendarische woorden: 'Het recht heeft geen handen'

Een gewoon mens Tijdens mijn opleiding tot advocaat werd een eigenaardige anekdote verteld. Na het uitspreken van het - naar ik aanneem gunstige - vonnis was een verdachte op de president van de rechtbank afgestapt om hem de hand te schudden. Verbouwereerd hield deze de handen strak op de rug en sprak daarbij de legendarische woorden: "Het recht heeft geen handen." Vijf woorden die oppervlakkig beschouwd de indruk kunnen wekken van een enigszins wereldvreemde magistraat. Hier werd echter in essentie - ietwat geforceerd - benadrukt dat de persoon van de rechter er niet toe mag doen, dat zijn persoonlijke opvattingen geen rol mogen spelen in de oordelen die hij velt. De objectieve rechter oordeelt, niet de per definitie subjectieve mens daarachter. Of dat werkelijk altijd zo is, doet er niet toe, de schijn dient steeds zo veel mogelijk te worden vermeden. Want als burgers, in het bijzonder verdachten, de overtuiging krijgen dat een 'gewoon' mens oordeelt en niet een rechter, ontstaat al snel de opvatting dat er sprake is van willekeur, van klassejustitie. D66 ondermijnt met zijn plannen het vertrouwen dat rechters objectief, onpartijdig en zonder vooringenomenheid recht spreken en daarmee ondermijnt de partij de rechtspraak zelf.

