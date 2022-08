De democratische geest is ver te zoeken

‘Het verleden is een vreemd land. Ze doen de dingen daar anders.’ De gevleugelde openingszin van de roman The go-between van de Britse schrijver L. P. Hartley kwam bij me op, toen ik las wat de sociaal-democratische denker, journalist en politicus Jacques de Kadt schreef over de democratische geest.

Hij deed dat vijf jaar nadat het fascisme was verslagen en het Westen zich schrap zette tegen het communisme, een andere totalitaire ideologie. Misschien was het democratisch bewustzijn in die periode wel sterker dan het ooit is geweest, zeker bij De Kadt, die in zijn jonge jaren het communisme had omarmd, totdat hij er in 1935 hartgrondig mee afrekende.

Hij omschreef in die tijd de democratische staatsvorm als ‘georganiseerde vrijheid’, de meest kernachtige definitie die ik ken van de democratie zoals wij die kennen, onverbrekelijke verbonden dus met burgerlijke en politieke vrijheden.

De Kadt omschreef de geestesgesteldheid die nodig is om deze vorm van besluitvorming en beschaving overeind te houden als ‘de erkenning dat men de waarheid niet in pacht heeft en niemand de waarheid in pacht heeft’. In deze tijden van polarisatie en alternatieve waarheden komt het nogal vervreemdend over: de echo uit een ander land.

Aan het begin van het nieuwe politieke seizoen is de vraag, klemmender dan ooit in de naoorlogse periode, of onze democratie tegen de uitdagingen van deze tijd bestand is. Het bestel kraakt aan alle kanten, in het politieke debat overheersen de middelpuntvliedende krachten en lijkt de fragmentatie een repeterende breuk. De omgekeerde nationale vlag symboliseert de sociale onvrede.

De Kadt meende dat de democratie door het voortdurend botsen der meningen het middel bij uitstek is om ideologische tegenstellingen te verminderen. ‘Het ideologische gevaar kennend, brengt het ze tot de geringste omvang terug en blijft voortdurend waakzaam’. Hij had niets tegen groeps- en ideeënvorming, als de groep maar waakte voor de neiging tot verheerlijking van haar gedachtegoed en open bleef staan voor kritiek. ‘De vrije kritiek is de levensadem van de democratie’. Dat vraagt om het vermogen tot zelfkritiek en relativering, dat in het politieke debat nu juist zo ver is te zoeken.

De fragmentatie wordt wel vergeleken met de verzuiling, waarvan het begin in de tweede helft van de negentiende eeuw lag. Model zou kunnen staan het adagium waaronder de anti-revolutionair Groen van Prinsterer de orthodoxe protestanten verenigde: ‘In ons isolement ligt onze kracht’. De woorden zijn vaak misverstaan. Groen zelf was er duidelijk over: ‘Het is geen aansporing tot afsluiting of politieke kluizenarij. Het adagium heeft een meer redelijke zin: dat wij een eigen beginsel hebben’.

Geen woke-achtig isolement dus of het zoeken van geborgenheid in complotdenken. Groen reikte, zei hij, ‘in oprechtheid de hand aan de Roomsen, de Israëliet en degenen die conservatief, liberaal of radicaal zijn, als ik er niet aan twijfel dat het hen is te doen om wat goed en waar is’.

Het heeft wel even geduurd voordat de anti-revolutionairen met de kinderen van de Franse revolutie, de liberalen en socialisten, gingen samenwerken. Daar had De Kadt dus een punt: de democratie maakte door haar aard van socialisten en confessionelen in de loop der tijd democraten. Maar sinds de oude ideologische tegenstellingen zijn verdwenen, is het er met onze democratie niet beter op geworden.

De oprichters van D66 beschouwden ideologie als ballast en pragmatisme als deugd. Ze dachten dat met het vervagen van de ideologische tegenstellingen de rede aan de macht zou komen, maar dat is een illusie gebleken. De Duitse liberale politicus Erich Koch-Weser schreef in 1931, minder dan twee jaar voordat de Weimar-democratie volledig bezweek: ‘De wereld wordt niet geregeerd door de rede, maar door driften’. De Kadt zat met zijn opvattingen opmerkelijk dicht bij Groen van Prinsterer, toen hij tot de democratische geest ook rekende ‘een traditie van eerbied voor het ware, het goede en het schone’. Die eerbied moest zo groot zijn ‘dat men zich op ieder ogenblik persoonlijk verantwoordelijk voelt voor ieder oordeel’.

Zolang die traditie open en dynamisch was kon je haar inzetten tegen het ‘parvenuachtig machtsvertoon’, dat hij waarnam in de Sovjet-Unie en haar vazalstaten. Tot zijn ontsteltenis zou hij het nu ook kunnen waarnemen in Amerika en elders in de democratische wereld. De democratische geest lijkt de ontbrekende schakel, misschien zelfs het tragische gemis, in het politieke debat, dat meer om personen draait dan om ideeën en overtuigingen. Meer ideologie zou geen kwaad kunnen en wellicht een kompas opleveren dat de natie richting geeft, meer dan het onbestemde pragmatisme dat nu regeert.