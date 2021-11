De Democraten zitten behoorlijk in de problemen

Rampzalig voor de Democraten, die verkiezingen in Virginia en New Jersey? Het is maar hoe je het bekijkt.

Tegen hun verwachting in verloor in Virginia de Democratische kandidaat, oud-gouverneur Terry McAuliffe, van de Republikeinse nieuwkomer Glenn Youngkin. Nadat in de peilingen een aanvankelijke flinke voorsprong was afgebladderd naar een nek-aan-nek race liet Youngkin hem 2,6 procent achter zich.

In New Jersey wist de Democratische gouverneur Phil Murphy weliswaar te worden herkozen, maar het was op het nippertje, veel moeizamer dan de peilingen hadden gesuggereerd.

In haar veelbekeken programma op de linkse zender MSNBC besloot analist Rachel Maddow het van de zonnige kant te beschouwen. Dat de gouverneurspost in Virginia verloren ging, was totaal voorspelbaar op grond van een hardnekkig historisch patroon, legde ze uit. En datzelfde patroon gebood eigenlijk dat het gouverneurschap van New Jersey ook moest sneuvelen. Dat Murphy nu toch herkozen is, hoe krap ook, gaat tegen de trend in en moet dus eigenlijk als overwinning worden gezien.

En het is waar, de statistiek is behoorlijk overtuigend. Beide staten houden hun gouverneursverkiezingen eens in de vier jaar, in het oneven jaar dat direct volgt op de verkiezing van een president. Net in de periode dus dat de kiezers het wel weer een beetje gezien hebben met die president. Van degenen die het jaar ervoor op hem stemden, zijn velen een beetje of erg teleurgesteld over wat er van al zijn beloften terecht gekomen is. En voor degenen die niet op hem stemden en hem toch zagen winnen, is dit de eerste gelegenheid om uiting te geven aan hun ongenoegen daarover.

Dit patroon heerst al een halve eeuw

En dus krijgen Virginia en New Jersey na de verkiezing van een Republikeinse president een Democratische gouverneur, en andersom. Dat patroon heerst al een halve eeuw. In Virginia was er in die periode maar één uitzondering, in 2013, toen niemand minder dan Terry McAuliffe won na de herverkiezing van Barack Obama.

Toen in januari dit jaar een Democraat het Witte Huis betrok, stond het dus vrijwel vast als je gelooft in de kracht van dat historische patroon: de Democraten moesten wel verliezen.

Dat Murphy in New Jersey won, is een meevaller. En als je accepteert dat de uitslag kennelijk helemaal wordt bepaald door de landelijke politieke situatie, is het zelfs een topprestatie van Joe Biden. Een die voor het laatst werd geleverd door Ronald Reagan. Maddow: “Waarom dit een reden zou moeten zijn voor de Democraten om in paniek te raken, dat ontgaat me totaal.”

Behalve natuurlijk dat Biden bepaald niet de indruk wekt dat hij topprestaties aan het leveren is. Het nakomen van de verkiezingsbelofte de Amerikaanse troepen uit Afghanistan terug te trekken verliep chaotisch. De corona-pandemie overschreed deze week de driekwart miljoen dodelijke slachtoffers en eist nog steeds meer dan duizend doden per dag, al is dat aantal wel snel aan het dalen. De werkgelegenheidscijfers van vrijdag waren behoorlijk gunstig, met meer dan een half miljoen meer Amerikanen aan het werk dan een maand geleden. Biden eiste er dan ook gretig de eer voor op in een ontmoeting met de pers. Maar de media concentreren zich op de inflatie die de kop opsteekt.

Kijk naar de vorige presidentsverkiezingen

En van Bidens grote politieke project, een tweetal wetten met biljoenen aan investeringen in infrastructuur en sociale hervormingen, zit het grootste deel, een wet die het sociale vangnet moet verbeteren en de klimaatproblemen aanpakken, nog steeds vast in een kluwen van tegenstrijdige eisen van Democratische afgevaardigden en senatoren.

En er zijn toch wel aanwijzingen dat de Democraten werkelijk slechte verkiezingszaken deden. Daar kom je achter, zegt analist Philip Bump van de Washington Post, door het historische gouverneurspatroon te nemen voor wat het is, maar daarbij vooral ook goed te kijken hoe zwaar presidenten het na een jaar op hun brood kregen in New Jersey en Virginia.

Bump rekent voor dat de Republikeinen dinsdag konden winnen door in de gouverneursverkiezing een flinke winst te boeken in vergelijking met de presidentsverkiezing van november 2020. Destijds verloor Donald Trump met 10 procent, nu won Youngkin met iets meer dan 2 procent. Een sprong van ruim 12 procentpunten dus. In New Jersey was het verschil nog groter: van 16 punt voorsprong van Biden tot nog geen procent voor zijn partijgenoot Murphy.

Als je wilt weten of dat een goede prestatie is van de Democraten of niet, moet je naar de vorige presidentsverkiezingen kijken. Het Democratische rampjaar 2016 dus, toen Hillary Clinton werd verslagen door Donald Trump, en 2017 toen, geheel volgens het historische patroon, Democraten wonnen in Virginia en New Jersey. De verschuiving in de kiezersgunst in de richting van de Democraten was toen een stuk kleiner: bijna vier procentpunt in Virginia, en maar een minieme verschuiving in New Jersey.

Het ziet er slecht uit voor de democraten

Daaruit kun je concluderen dat de Democraten behoorlijk in de problemen zitten. Ze wonnen in 2017 doordat Trumpstemmers teleurgesteld waren in de Republikeinse president, maar dat waren er niet heel veel. Ze verloren in 2021 doordat kiezers die Democratisch hadden gestemd teleurgesteld waren in Joe Biden, en dat waren er een hoop meer. In ieder geval, zo nuanceert Bump, in deze twee staten.

Als dat zo blijft, en een landelijk verschijnsel is, dan ziet het er bij de verkiezingen in 2022, voor het Huis van Afgevaardigden en een derde van de Senaat, slecht uit voor de Democraten. Ze hebben in beide kamers nu maar een kleine meerderheid.

En dat gevaar dreigde hoe dan ook. Dat de partij van de president twee jaar na diens aantreden zetels in het Congres moet inleveren, is ook een keiharde historische wet. En vooral daarin zit hem de grote teleurstelling van de Democraten over afgelopen dinsdag: niets wijst erop dat dergelijke patronen aan kracht hebben ingeboet. Als ze verder nog iets van hun programma willen waarmaken, om daarmee de campagne in te kunnen voor de presidentsverkiezingen van 2024, dan hebben ze nog maar een jaar.