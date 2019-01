De Deliveroo-zaak toont aan dat werkgevers én werknemers te weinig weten van arbeidsrecht

De zaak Deliveroo, over de arbeidspositie van maaltijdbezorgers, heeft veel stof doen opwaaien in ­diverse media; en ook de rechtszaak is nog niet ten einde, hangende het hoger beroep.

Deze zaak staat niet op zichzelf. Ruim de helft van de jongvolwassen werkende bevolking kan geen baan vinden op basis van een vaste arbeidsovereenkomst – ook herintredende oudere werknemers worden hiermee in toenemende mate geconfronteerd. Het ooit zo rechtszekere begrip van de arbeidsovereenkomst heeft nieuwerwetse vormen gekregen: nul-urencontract, flex-contract, oproepcontract.

Wie weet wat het allemaal inhoudt, hoeft het niet te zeggen, want gecontroleerd wordt er nauwelijks. Om de dan toch wel weer optredende misstanden te vermijden, is er reparatiewetgeving gemaakt, waarin de ogenschijnlijk zo vrije en blije contracten na verloop van enige maanden toch weer stilzwijgend de rechten van de standaard arbeidsovereenkomst toegekend worden.

Gelukkig fietste er tussen al die makke van-hun-centen-en-hun-rechten-beroofde-werknemers één Fries mee, die de zaak blokkeerde. Dankzij hem is er een rechtszaak gevoerd waarin Deliveroo correct werd terugverwezen naar de Arbeidswet. Als iemand –niet als vrijwilliger – regelmatig én langere tijd werkt in activiteiten die een vast onderdeel vormen van de organisatie, zich niet vrijelijk kan laten vervangen en zich moet houden aan de regels van de organisatie, is er bijna altijd een gezagsverhouding met de opdrachtgever. En is dat het geval, dan is er sprake van loondienst en dus een arbeidsovereenkomst.

Schulden

Of er in hoger beroep nog een ander inzicht op tafel komt, is de vraag. Zeker voor al die andere werkgevers, die zich ook met zo’n vlot oproep- of nul-urenpapiertje verzekerd hadden van werknemers die ze alleen betaalden wanneer zij ze nodig hadden. Vele thuishulporganisaties bijvoorbeeld, supermarkten, de schoonmaakbranche, de horeca. Maar ook gemeentelijke diensten en het Huiswerkinstituut hebben al jaren hbo-geschoolde medewerkers in dienst op afroep: zonder pensioen, zonder doorbetaalde ziekte- of vakantiedagen. Betaald vanaf het moment dat ze de zaak binnenstappen, zonder vergoeding wanneer ze afgezegd krijgen of ‘wel wat eerder weg mogen’.

Wettelijk verplichte doorbetaling van minimaal drie uur per etmaal, ook als ze minder gewerkt hebben? De werknemers weten van niets, en de werkgevers kennelijk ook. Een oproepverplichting voor de werkgever, of ­regels bij ontslag? Bijna iedere werknemer denkt dat dit niet van toepassing is.

Eén op de vijf mensen heeft schulden. Het aantal hypotheken kent de laagste groei sinds 2012. Stress is een in het oog springende ziekteoorzaak. Maar dat heeft vast allemaal geen relatie met die onderbetaalde werknemers. En onder hen zitten kennelijk te weinig Friezen.