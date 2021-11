De deepfake Mark Rutte is niet iets waar De Correspondent trots op moet zijn

Tijdens een koffiepauze staarde ik vorige week donderdag naar mijn Twitter-tijdlijn. Ik zag een video van ongeveer twee minuten, waarin een deepfake van Mark Rutte ‘het eerlijke verhaal’ over de klimaatcrisis aan de burger vertelt. Deze KlimaatRutte zegt: “U verdient het eerlijke verhaal. Het eerlijke verhaal is dat de aarde gevaarlijk snel opwarmt. Het eerlijke verhaal is dat corona een crisis van kleuterformaat was vergeleken bij wat ons nog te wachten staat door klimaatverandering. Het eerlijke verhaal is dat (…) polderen over oplossingen niet genoeg is.”

De maker van de deepfake probeert op deze manier duidelijk te maken dat het klimaatbeleid van de echte Rutte hopeloos tekortschiet. Behalve dat deze boodschap totaal geen nieuwswaarde heeft, bekroop mij een ongemakkelijk gevoel. Hoe kan de maker claimen ‘het eerlijke verhaal’ te vertellen, en tegelijk zelf manipulatie van de werkelijkheid inzetten?

Mijn gevoel van ongemak sloeg direct om in schrik, toen ik zag dat de deepfake gemaakt is door het bekende journalistieke platform De Correspondent. En het roept zelfs op om de deepfake te delen “als je ook wil dat de echte Mark Rutte #klimaatleiderschap toont”. Een publiciteitsstunt dus.

De verantwoording is net zo dun als het klimaatbeleid van Rutte zelf

De Correspondent had door dat het een gevaarlijk spelletje ging spelen met de eigen geloofwaardigheid. Het publiceerde daarom tegelijk met de deepfake een verantwoording waarom het “voor deze vorm” koos. Deze verantwoording is net zo dun als het klimaatbeleid van Rutte zelf.

Zo schrijft het over de risico’s van deze stunt: “De vorm die we hiervoor kiezen – een deepfake video – gaat natuurlijk gepaard met de nodige journalistieke dilemma’s en risico’s. Wat als kijkers denken dat de ­video echt is? Wat als we daarmee bij zouden dragen aan de verspreiding van ‘nepnieuws’?”

Het echte probleem ziet De Correspondent hiermee volledig over het hoofd. Een van mijn Twittervolgers illustreerde het treffend: “Als de PVV volgende week een deepfake maakt van Rutte die zegt dat we minder Marokkanen in Nederland willen, dan heeft de Correspondent zich alvast gediskwalificeerd om dat te bekritiseren.” Daar voeg ik aan toe dat De Correspondent zo’n hypothetische video zelfs legitimeert, omdat het zelf een gewaardeerd en gerespecteerd platform is.

Genomen maatregelen stellen niets voor

Ook over de risico’s die De Correspondent wél benoemt, zijn de makers ervan naïef. Zij zeggen ervoor ­gezorgd te hebben dat het “te allen tijde voor iedereen duidelijk is dat de video van Mark Rutte niet echt is”. Maar als dat zó belangrijk is, waarom maakt De Correspondent dan een video die echt lijkt?

Bovendien stellen de genomen maatregelen niets voor. De Correspondent laat bijvoorbeeld “KlimaatRutte tegen het einde van de toespraak expliciet zeggen dat hij níét Mark Rutte is.” Alsof video’s geen eigen leven leiden op het internet. De volledige video is bijna vijf minuten langer dan de clip die ik en vele anderen op Twitter zagen. Dit einde zagen wij dus niet.

Rob Wijnberg, de hoofdredacteur van De Correspondent, verscheen die donderdag in de talkshow Op1. Daar zei hij tot mijn afgrijzen dat hun boodschap de aandacht krijgt die het verdient, door op deze manier woorden in de mond te leggen van de premier.

De premier deze woorden zien uitspreken, heeft inderdaad veel losgemaakt bij mensen. Maar dat is niet iets om trots op te zijn. Het is om van te schrikken. Het laat namelijk zien hoe gevaarlijk deepfakes daadwerkelijk zijn. En dat is een probleem voor ons allemaal.