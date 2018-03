De cupcakezaak verdringt de tacostal in Mexico-Stad

Het is een van mijn favoriete plekjes in de stad; een ovaal park op de plek waar ooit een paardenrenbaan lag, waar op de meeste middagen kinderen voetballen, hondenbezitters hun viervoeters komen uitlaten en altijd wel een culturele activiteit te vinden is.

Lees verder na de advertentie

Het Parque México, dat ik ruim tien jaar geleden leerde kennen, verandert echter snel. Niet qua uiterlijk; behalve een nieuwe laag verf over de betonnen pilaren in het midden van het park en een nieuwe laag grind op de paadjes, is het precies dezelfde groene oase als voorheen. Wél anders is echter het geluid. Tien jaar geleden was Spaans er overweldigend de voertaal, inmiddels zijn er dagen dat Engels, Frans en Duits de boventoon voeren.

Parque México ligt in de wijk Condesa, een plaats die de laatste jaren enorm populair is onder hippe Amerikanen en Europeanen. Een wandeling door de straten hier maakt meteen duidelijk waarom. Dit deel van de stad lijkt meer op Europa dan op Mexico.

Het is een probleem dat de gemiddelde Amsterdammer bekend in de oren zal klinken, maar voor de Mexicanen is de schok groot

De westerse koffiegekte is ook hier stevig geworteld; op iedere straathoek staat inmiddels een koffiehuis dat niet zou misstaan in Chicago of Boston. Biologische winkeltjes zijn er nu ook in overvloed, om nog maar te zwijgen over cupcakezaakjes. Tien jaar geleden had niemand daar in Mexico überhaupt van gehoord.

Creatieve westerlingen Die nieuwe winkels bedienen een publiek dat zich sinds een jaar of vijftien agressief op Mexico heeft gericht: hippe, jonge, creatieve westerlingen. Ze zoeken de dynamiek en reuring van een miljoenenstad, maar voelen zich afgestoten door de astronomische (huur)prijzen in steden als Londen en Berlijn. Mexico-Stad biedt uitkomst: de prijzen zijn er ongeveer een derde van die in Europa, en de digitale infrastructuur is inmiddels dermate goed dat ze zonder probleem met een laptop in het gemiddelde koffiehuisje hun werk kunnen doen. Met de enorme instroom van creatieve buitenlanders met een dikke portemonnee dreigt echter in Mexico-Stad hetzelfde te gebeuren als in westerse steden als New York, Londen, Parijs en Amsterdam. In chique wijken rondom het centrum als Condesa, Roma, San Miguel Chapultepec en (sinds kort) Juárez nemen koffiehuizen en biologische groentewinkeltjes steeds vaker de plaats in van klassieke tacokraampjes en tamalzaakjes. De buurten worden onbetaalbaar voor Mexicanen en zijn het domein geworden van een nieuwe elite van kapitaalkrachtige immigranten.

Modernisering De hippe migrantenklasse versnelt een proces dat, met de snelle modernisering van de stad, al enkele jaren aan de gang is: vorig jaar alleen al zijn de huren in Mexico-Stad met gemiddeld 7 procent gestegen. Een appartement dat in Condesa in 2010 misschien 10.000 pesos (iets minder dan 500 euro) zou hebben gekost, gaat nu niet meer voor minder dan 25.000 pesos de markt op. Het is een probleem dat de gemiddelde Amsterdammer bekend in de oren zal klinken, maar voor de Mexicanen is de schok nog groter, omdat hun welvaartsniveau significant lager is dan dat van de nieuwkomers. Met de huur- en koopprijzen stijgen ook de prijzen van restaurants, koffietentjes en andere winkels. Zo dreigen de wijken buiten het centrum van Mexico-Stad niet alleen onbewoonbaar te worden voor veel Mexicanen, zelfs een keer komen eten is voor velen amper nog betaalbaar. Wandelen in Parque México is dan nog de enige activiteit die voor het gros van de chilangos (inwoners van de hoofdstad) in Condesa overblijft.