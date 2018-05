De culturele minachting voor Amerika past Europa slecht

Jarenlang had ze gewerkt bij een luchtvaartmaatschappij; dat maakte het vliegen alvast goedkoper. En nu was ze gepensioneerd, net als haar man. Als voorproefje hadden ze alvast een uitstapje gemaakt van Oregon naar het aangrenzende Californië.

Maar juist nu durfde ze niet zo goed meer naar Europa. Schaamte voelde ze. Wat moesten ze daar aan de andere kant van de Oceaan wel niet denken van haar, als Amerikaanse? Ze zei het niet met zoveel woorden, maar ook over haar leven was de schaduw van het presidentschap van Donald Trump komen te liggen.

Niet omdat er in haar ook maar iets van verbeten linksigheid leek te schuilen. Als haar gestalte al iets uitstraalde, dan was het de solide charme van de gemiddelde burger – die niet langer trots durfde te zijn op het vaderland. De aardige, onopvallende Amerikaan zonder grote bek of luide manieren, voor wie de nationale identiteit iets ongemakkelijks geworden is.

Zo moet het er vandaag bij velen van hen aan toe zijn. De Amerikaanse president belichaamt tot in zijn vezels de onbehouwenheid die het land in Europese ogen nooit helemaal is kwijtgeraakt. Uit de transatlantische betrekkingen is het culturele dédain van het oude werelddeel nooit volledig verdwenen. Wanneer er in de VS opnieuw een massaslachting wordt aangericht op een school, wanneer het land de kaart trekt van de naakte machtspolitiek of wanneer het de hele wereld lijkt te willen koloniseren met één en dezelfde hamburgercultuur, verzucht Europa onwillekeurig dat het Wilde Westen er nu eenmaal nooit helemaal heeft opgehouden te bestaan. Geen wonder dat het dan de president krijgt die het verdient.

Dan raak je in de VS vanzelf bevangen door een soort nostalgische afgunst op de wellevendheid die wij bij het oud vuil hebben gezet maar die daar nog usance is. Wie de geschiedenis wil zien als de verlichte opmars van een almaar groeiende beschaving, weet zich geconfronteerd met een voor Europa beschamende historische ironie. Wat ooit de rand van de geciviliseerde wereld was bewaart nu de deugden ervan getrouwer dan het blasé geworden centrum.

Voorbeelden van het tegendeel zijn altijd te vinden; simpele tegenstellingen zijn nooit waar. Maar het ontbreekt die voorbeelden niettemin aan overtuigingskracht. In weerwil van alle stereotypen, lijkt de beschaving die Europa ooit naar de Nieuwe Wereld dacht te brengen daar niet alleen stevig geworteld maar in één moeite door ook een soort ballingschap te hebben gekozen.

Maar die hooghartigheid past Europa slecht. Wie eenmaal geland is op Amerikaanse bodem, wordt bijna onvermijdelijk getroffen door de beschaafde vriendelijkheid van de omgangsvormen, de hoffelijkheid en hulpvaardigheid van het openbare leven. De VS lijken een ouderwetse omzichtigheid bewaard te hebben die juist op het oude continent het loodje dreigt te leggen tegenover de valse deugd van het hart op de tong, het onvervroren zeggen wat je denkt en de belediging als fundamenteel burgerrecht.

Onthutsende zeden

Misschien had ik de vrouw op het vliegveld daarvoor moeten waarschuwen. Het had haar droom van de nog altijd onverwoestbare schoonheid van Parijs of Amsterdam of Rome ongetwijfeld niet verstoord. Maar het had haar wellicht wel voorbereid op de onthutsende zeden van een flink deel van de plaatselijke autochtonen. Dan was ik tegenover haar, die zich schaamde voor Amerika, bevangen geraakt door mijn eigen schaamte voor míjn continent van afkomst: een heerlijke kluif voor dialectici aller landen, al dan niet van ‘cultuurmarxistische’ snit.

Maar dat zei ik niet tegen haar. Mij viel alleen de troost in van een minder compromitterende gedacht. De meeste Europeanen, zo bezwoer ik, weten heel goed dat een flink deel van Amerika minstens zoveel ongemak voelt bij Donald Trump als zijzelf. En dat zij zich geen zorgen hoefde te maken. Men zou haar er niet op aanzien en goed ontvangen. Het kwam eruit als de wens die de vader is van de gedachte – en ik hoop dat zij het blijft geloven. Want natuurlijk moet ze één keer in haar leven Parijs hebben gezien, en een Europa dat zich haar beschaving waardig toont.

