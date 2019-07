De crisis in Forum voor Democratie kan wantrouwen vergroten

Het zou schouderophalend kunnen worden afgedaan: de eerste afsplitsing in de fonkelnieuwe Eerste Kamerfractie van Forum voor Democratie lijkt in aantocht. Het is immers niet verrassend dat een nieuwe politieke partij, eenmaal gearriveerd aan het Binnenhof, last krijgt van hoog oplopende interne conflicten en scheuringen. Zeker als zo’n nieuwe populistische partij weinig meer te bieden heeft dan afkeer van elite, angst voor nieuwkomers en Europese samenwerking en ongeloof over noodzakelijke klimaatmaatregelen.

Het feest van de gewonnen zetels is al weer maanden geleden gevierd, de grote woorden van de partijleider in zijn overwinningstoespraak hebben geklonken. Vervolgens moesten de vertegenwoordigers in de provincies en de Eerste Kamer aan het werk om de hoge verwachtingen waar te maken. Tot nu zonder noemenswaardig resultaat.

Vingers in de kas

De ouderenpartijen, de LPF, Rita Verdonk met haar mislukte Trots op Nederland-project, ze maakten allemaal de interne ruzies mee waar Forum voor Democratie nu ook tegenaan loopt. Henk Otten, de voormalige nummer twee van Forum en vroegere vertrouweling van partijleider Thierry Baudet is door Baudet c.s. beschuldigd van fraude met overheidssubsidies voor de partijorganisatie, een reden om Otten uit de Eerste Kamerfractie zetten. De zware beschuldiging kwam in een vreemd daglicht te staan toen het ministerie van binnenlandse zaken, waar de partijsubsidies in de gaten worden gehouden, meldde dat er niets bijzonders aan de hand was. Ook de accountant die de partijboekhouding controleerde, distantieerde zich uiteindelijk van Baudets beschuldiging dat Otten met zijn vingers in de kas had gezeten. Waarna Otten terugslaat met een beschuldiging dat Baudet zelf partijgelden misbruikte voor een vakantie in Thailand. Hij dreigt met een proces wegens smaad. Enzovoort, enzovoort.

Het moddergooien over geld kan niet verdoezelen dat er al snel na de Provinciale Statenverkiezingen een groot meningsverschil tussen Baudet en Otten ontstond over de koers van de partij. Otten, die had gehoopt op een fatsoenlijke rechtse partij, viel Baudet aan op diens academische filosofieën over de ‘boreale wereld’ en diens gedrag als een soort ‘sekteleider’.

Geen spijt

Over dit soort ruzies onder populisten kun je je schouders ophalen. Want een crisis in Forum is bepaald geen ramp voor het land. Op deze plek zal geen spijt klinken over het feit dat Baudet zijn beloftes niet waarmaakt. Hooguit valt te betreuren dat de ruzies in Forum het wantrouwen in de politiek weer verder kunnen vergroten bij kiezers die, toch al uit onvrede met politiek Den Haag, op deze partij stemden.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.