De criminaliteit moet worden aangepakt, maar drugsgebruik net zo goed

Hoe logisch is het om de handel in (hard)drugs te bestrijden terwijl het tegelijkertijd de normaalste zaak van de wereld lijkt te zijn geworden om tijdens een avondje uit een lijntje cocaïne te snuiven zonder te hoeven vrezen voor politie en justitie?

Die retorische vraag drong zich als vanzelf op nadat vorige week een rapport verscheen over de Amsterdamse drugscriminaliteit. Ook al waren veel van de cijfers en feiten uit dat rapport niet nieuw – wie al die gegevens bij elkaar ziet staan, kan haast niet anders dan schrikken van de omvang van het hoofdstedelijke en Nederlandse drugsprobleem. In de woorden van criminoloog Cyrille Fijnaut: er heeft zich in Nederland een zware drugsindustrie ingevreten.

Het rapport laat zien hoe de handel in drugs met miljarden euro’s de economie, de vastgoedmarkt en de middenstand ondermijnt. Grootverdienende drugsbazen krijgen met hun miljoenen vastgoed in handen, doordat juristen, accountants en notarissen de andere kant op kijken.

Gebruik is genormaliseerd

Er is een ondergrondse bankwereld ontstaan, met zowat tweehonderd geldwisselkantoren en bitcointerminals. Jaarlijks wordt 8 miljard euro aan drugsgeld witgewassen. Jongeren en kinderen zijn betrokken geraakt bij de drugshandel: het rapport stelt dat Amsterdamse middelbare scholieren liever wat bijverdienen als drugskoerier dan als vakkenvuller. Dat laatste is wel heel erg overdreven gesteld, maar het is evident dat er een groot probleem is.

Tegelijkertijd – hier komt die retorische vraag om de hoek kijken – laat het rapport ook zien dat drugsgebruik in Nederland is genormaliseerd. Het is weliswaar verboden om harddrugs te bezitten, maar wie door de politie betrapt wordt met bijvoorbeeld een kleine hoeveelheid cocaïne voor eigen gebruik op zak, heeft doorgaans niets te vrezen. Uit analyses van chemische resten in het rioolwater blijkt dat er alleen al in Amsterdam jaarlijks voor zo’n 75 miljoen euro per jaar aan cocaïne wordt weggesnoven.

Nu is het zeker niet zo dat het probleem van de drugs-criminaliteit voorbij is als het Nederlandse drugsgebruik wordt aangepakt: veel van de drugs die hier het land binnenkomen of worden geproduceerd, belanden uiteindelijk in andere landen.

Burgemeester Halsema riep vorige week op tot een eensgezind offensief van lokale en landelijke overheid, politie en andere opsporingsdiensten. Een terechte oproep. Maar wie tegelijkertijd (bijna) niets doet aan het harddrugsgebruik in Nederland, verliest z’n geloofwaardigheid. Het is de hoogste tijd voor een cultuuromslag die ertoe leidt dat harddrugsgebruik het stempel krijgt dat het verdient: zo fout als het maar zijn kan.

